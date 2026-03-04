EQS-AFR: Intershop Communications AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Intershop Communications AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Intershop Communications AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



04.03.2026 / 11:05 CET/CEST

Hiermit gibt die Intershop Communications AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Ort:

https://www.intershop.com/de/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Ort:

https://www.intershop.com/en/financial-reports

