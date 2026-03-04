EQS-AFR: Intershop Communications AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Intershop Communications AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Intershop Communications AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
04.03.2026 / 11:05 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Intershop Communications AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
Ort:
https://www.intershop.com/de/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
Ort:
https://www.intershop.com/en/financial-reports
04.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Intershop Communications AG
|Steinweg 10
|07743 Jena
|Deutschland
|Internet:
|www.intershop.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2285596 04.03.2026 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–