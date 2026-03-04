EQS-AFR: PVA TePla AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PVA TePla AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
PVA TePla AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
04.03.2026 / 16:58 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die PVA TePla AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort:
https://www.pvatepla.com/investor-relations/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort:
https://www.pvatepla.com/en/investor-relations/financial-reports/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PVA TePla AG
|Im Westpark 10-12
|35435 Wettenberg
|Deutschland
|Internet:
|www.pvatepla.com
