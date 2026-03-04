EQS-AFR: PVA TePla AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PVA TePla AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

PVA TePla AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



04.03.2026 / 16:58 CET/CEST

Hiermit gibt die PVA TePla AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.pvatepla.com/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.pvatepla.com/en/investor-relations/financial-reports/

Sprache: Deutsch Unternehmen: PVA TePla AG Im Westpark 10-12 35435 Wettenberg Deutschland Internet: www.pvatepla.com

