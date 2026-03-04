EQS-AFR: PVA TePla AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PVA TePla AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
PVA TePla AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

04.03.2026 / 16:58 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die PVA TePla AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.pvatepla.com/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.pvatepla.com/en/investor-relations/financial-reports/

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PVA TePla AG
Im Westpark 10-12
35435 Wettenberg
Deutschland
Internet:www.pvatepla.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2285838 04.03.2026 CET/CEST

PVA TePla

