EQS-AFR: secunet Security Networks AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
04.03.2026 / 10:13 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die secunet Security Networks AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026
Ort:
https://www.secunet.com/ueber-uns/investoren/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026
Ort:
https://www.secunet.com/en/about-us/investors/financial-publications
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort:
https://www.secunet.com/ueber-uns/investoren/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort:
https://www.secunet.com/en/about-us/investors/financial-publications
