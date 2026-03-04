EQS-AFR: secunet Security Networks AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
Cybersecurity
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: secunet Security Networks AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
secunet Security Networks AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

04.03.2026 / 10:13 CET/CEST
Hiermit gibt die secunet Security Networks AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026

Ort:

https://www.secunet.com/ueber-uns/investoren/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026

Ort:

https://www.secunet.com/en/about-us/investors/financial-publications

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://www.secunet.com/ueber-uns/investoren/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://www.secunet.com/en/about-us/investors/financial-publications

Sprache:Deutsch
Unternehmen:secunet Security Networks AG
Kurfürstenstraße 58
45138 Essen
Deutschland
Internet:www.secunet.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2285566 04.03.2026 CET/CEST

secunet

