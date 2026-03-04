EQS-AFR: Wüstenrot & Württembergische AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Wüstenrot & Württembergische AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Wüstenrot & Württembergische AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
04.03.2026 / 09:29 CET/CEST
Hiermit gibt die Wüstenrot & Württembergische AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort:
https://www.ww-ag.com/de/investor-relations/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort:
https://www.ww-ag.com/en/investor-relations/reports/reports-annual-reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort:
https://www.ww-ag.com/de/investor-relations/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort:
https://www.ww-ag.com/en/investor-relations/reports/reports-annual-reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026
Ort:
https://www.ww-ag.com/de/investor-relations/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026
Ort:
https://www.ww-ag.com/en/investor-relations/reports/reports-annual-reports
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wüstenrot & Württembergische AG
|W&W-Platz 1
|70806 Kornwestheim
|Deutschland
|Internet:
|www.ww-ag.com
|Ende der Mitteilung
