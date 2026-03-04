EQS-AFR: Wüstenrot & Württembergische AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Wüstenrot & Württembergische AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Wüstenrot & Württembergische AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



04.03.2026 / 09:29 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Wüstenrot & Württembergische AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://www.ww-ag.com/de/investor-relations/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://www.ww-ag.com/en/investor-relations/reports/reports-annual-reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://www.ww-ag.com/de/investor-relations/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://www.ww-ag.com/en/investor-relations/reports/reports-annual-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort:

https://www.ww-ag.com/de/investor-relations/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort:

https://www.ww-ag.com/en/investor-relations/reports/reports-annual-reports

Sprache: Deutsch Unternehmen: Wüstenrot & Württembergische AG W&W-Platz 1 70806 Kornwestheim Deutschland Internet: www.ww-ag.com

