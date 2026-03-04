EQS-AFR: Wüstenrot & Württembergische AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Wüstenrot & Württembergische AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Wüstenrot & Württembergische AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

04.03.2026 / 09:44 CET/CEST
Hiermit gibt die Wüstenrot & Württembergische AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://www.ww-ag.com/de/investor-relations/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://www.ww-ag.com/en/investor-relations/reports

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2026

Ort:

https://www.ww-ag.com/de/investor-relations/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2026

Ort:

https://www.ww-ag.com/en/investor-relations/reports

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Wüstenrot & Württembergische AG
W&W-Platz 1
70806 Kornwestheim
Deutschland
Internet:www.ww-ag.com
