EQS-News: Anja Hendel, Max Müller und Peter Schmid von Linstow zur Wahl in den Aufsichtsrat von Redcare Pharmacy vorgeschlagen.

EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie

Anja Hendel, Max Müller und Peter Schmid von Linstow zur Wahl in den Aufsichtsrat von Redcare Pharmacy vorgeschlagen.



04.03.2026 / 06:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Anja Hendel, Max Müller und Peter Schmid von Linstow zur Wahl in den Aufsichtsrat von Redcare Pharmacy vorgeschlagen.

Sevenum, 4. März 2026. Redcare Pharmacy hat heute verkündet, dass der Aufsichtsrat nach einem umfassenden Such- und Selektionsverfahren Anja Hendel, Max Müller und Peter Schmid von Linstow als Kandidat:innen für die Wahl in den Aufsichtsrat des Unternehmens bei der bevorstehenden Hauptversammlung nominiert hat. Die diesjährige Hauptversammlung findet am 15. April 2026 statt.

Das Unternehmen ist überzeugt, dass diese Nominierungen die Expertise des Aufsichtsrats erweitern und die strategische Aufsicht von Redcare Pharmacy stärken werden. Gleichzeitig setzt das Unternehmen seinen Wachstumskurs als Online-Apotheke auf dem europäischen Gesundheitsmarkt fort.

Björn Söder, Jérôme Cochet und Jaska de Bakker werden aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Björn Söder und Jérôme Cochet gehören dem Aufsichtsrat seit dem Börsengang des Unternehmens im Jahr 2016 an, und Jaska de Bakker ist seit 2022 Mitglied des Aufsichtsrats. Michael Köhler wird die Nachfolge von Björn Söder antreten, der seit 2021 als Vorsitzender des Aufsichtsrats tätig ist.

Björn Söder, Vorsitzender des Aufsichtsrats, kommentiert: „Wir freuen uns, drei außergewöhnliche Kandidatinnen und Kandiaten als Mitglieder für den Aufsichtsrat nominieren zu können. Ihre Erfahrung im regulatorischen Umfeld, in den Bereichen Finanz- und Unternehmensskalierung sowie in der digitalen Transformation wird die Kompetenzen des Aufsichtsrats wertvoll ergänzen. Wir sind überzeugt, dass ihre Perspektiven unsere Governance weiter stärken und unsere Aufsicht verbessern werden, während Redcare ihre langfristigen strategischen Ziele weiterverfolgt. Bei dieser Gelegenheit möchte ich zudem Jaska de Bakker und Jérôme Cochet meinen aufrichtigen Dank für ihr Engagement in den vergangenen Jahren aussprechen.“

Anja Hendel verfügt über tiefgehende Kenntnisse in den Bereichen digitale Strategie, Technologie-Governance und organisatorische Transformation. Zuletzt war sie als Geschäftsführerin bei diconium tätig, einem Partner für digitale Unternehmenstransformation und einem Unternehmen der Volkswagen-Gruppe.

Max Müller bringt langjährige Erfahrung im Bereich Public Affairs mit und ist mit den Besonderheiten der regulierten Gesundheitsbranche bestens vertraut. Derzeit ist er als Senior Vice President und Head of Global Public Affairs bei Bayer tätig und hatte zuvor Führungspositionen bei DocMorris und Celesio inne.

Peter Schmid von Linstow zeichnet sich durch ausgeprägte strategische Kompetenz aus, die er durch seine umfangreiche Erfahrung in der erfolgreichen Skalierung von Unternehmen bei Visable, Parship, eBay and AutoScout24 aufgebaut hat.

Die ausführlichen Lebensläufe der Nominierten sind in der Einberufung zur Hauptversammlung enthalten, die seit heute auf der Corporate Website von Redcare Pharmacy veröffentlicht ist.

Vorbehaltlich der Wahlen durch die Hauptversammlung wird sich der Aufsichtsrat aus Michael Köhler (Vorsitzender), Stephan Weber, Anja Hendel, Max Müller and Peter Schmid von Linstow zusammensetzen.

Über Redcare Pharmacy.

Im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, NL im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Pilsen, Settala (Mailand), Lille und Eindhoven.

Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 13,9 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von mehr als 250.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheits-themen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.

04.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Redcare Pharmacy N.V. Erik de Rodeweg 11-13 5975 WD Sevenum Niederlande Telefon: 0800 - 200 800 300 Fax: 0800 - 90 70 90 20 E-Mail: investors@redcare-pharmacy.com Internet: www.redcare-pharmacy.com ISIN: NL0012044747, DE000A19Y072 WKN: A2AR94, A19Y072 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2285192

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2285192 04.03.2026 CET/CEST