EQS-News: Barcelona erwartet Sie | Besuchen Sie OSCAL auf dem MWC 2026 und entdecken Sie die Zukunft der Technologie

BARCELONA, Spanien, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Vom 2. bis 5. März 2026 wird OSCAL seine neuesten Innovationen auf dem Mobile World Congress 2026 in Barcelona, der weltweit führenden Mobilfunkmesse, vorstellen. Mit dem Schwerpunkt auf KI und Kommunikation der nächsten Generation bringt die Messe globale Tech-Pioniere zusammen, um die Zukunft der Branche zu präsentieren.

PILOT 8 Serie. Das ultimative, robuste Flaggschiff | Spitzenleistung, führende Bildgebung, globale Konnektivität

OSCAL stellt die PILOT 8 Serie vor, einschließlich PILOT 8, PILOT 8 Pro und PILOT 8 Satellite – Geräte, die robuste Performance neu definieren. Angetrieben von Qualcomm-Chipsätzen und mit bis zu 64 GB RAM, 512 GB Speicherplatz, 108-MP-Ultra-Clear-Kameras, 20-MP-Nachtsicht und leistungsstarken 10.000-mAh-Akkus mit 55-W-Schnellladefunktion, bietet die Serie Spitzenleistung für extreme Umgebungen. Mit IP68/IP69K- und MIL-STD-810H-Zertifizierung sowie Wärmebildtechnik und Satellitenkommunikation bei ausgewählten Modellen setzt die PILOT 8 Serie neue Maßstäbe bei robusten Smartphones für den professionellen Einsatz.

MARINE 8, PILOT 5 und PILOT 6 erweitern die Produktpalette mit großer Akku-Kapazität, präziser Wärmebildtechnik und noch mehr Stablität für Outdoor- und Industrieanwendungen.

Immersives Audio & Video | Upgrade beim Smart Entertainment

Der PV1000 Max Projektor verfügt über Dolby-Audio, 4K-Decodierung, TOF-gestützte Smart-Auto-Funktionen und das VIDAA-System für nahtloses Streaming und den Einsatz in professionellen Umgebungen – für ein echtes All-in-One-Heimkinoerlebnis.

Smart All-Scenes | Upgrade bei Leistung, Bildgebung und Entertainment

Weitere auf der Messe vorgestellte Produkte von OSCAL sind das FLAT 3C, KIDO 2, Pad 200 und Bolt 2, die mit leistungsstarken RAM-Erweiterungen, hochaktuellen Displays und optimierter Betriebssystemleistung Arbeit, Bildung und Unterhaltung abdecken.

OSCAL treibt Innovationen in den Bereichen robuste Mobilität, intelligente Unterhaltung und tragbare Energielösungen voran und ermöglicht so einen intelligenteren digitalen Lebensstil.

Name der Messe: MWC Barcelona 2026

Messeort: Barcelona, Spanien

Standnummer: 5K22

Zeitraum: 2. März 2026 – 5. März 2026

Weitere Informationen und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit finden Sie auf unserer Website:www.oscal.hk oder besuchen Sie uns an unserem Stand (5K22) für ein persönliches Gespräch!

Offizielle Website: https://www.oscal.hk/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2924774/photo.jpg

