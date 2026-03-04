EQS-News: Hager Gruppe treibt B2B-Commerce-Transformation mit Intershop voran

EQS-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Vertrag

Hager Gruppe treibt B2B-Commerce-Transformation mit Intershop voran



internationaler Anbieter sicherer und innovativer elektrotechnischer Lösungen migriert auf Cloud-basierte Intershop Commerce Plattform

Intershop überzeugt mit B2B-Commerce-Expertise und hoher Skalierbarkeit; deenovum Technologies AG übernimmt End-to-end-Implementierung

Pilotprojekte sind 2026 in Deutschland und Großbritannien geplant, europaweiter Rollout folgt ab 2027

Jena, 4. März 2026 – Die Intershop Communications AG, global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für den gehobenen Mittelstand in den Sektoren Herstellung und Großhandel, wurde von der Hager Gruppe im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung ihrer B2B-Commerce-Aktivitäten ausgewählt. Ziel ist es, die bestehenden B2B-Bestellprozesse zu modernisieren und systematisch weiterzuentwickeln.

„Stabile, international skalierbare B2B-Commerce-Plattformen sind für die Weiterentwicklung komplexer Geschäftsmodelle ein wichtiger Erfolgsfaktor“, sagt Markus Dränert, CEO der Intershop Communications AG. „Für uns ist dieses Replatforming-Projekt ein starkes Signal für das Vertrauen in unsere B2B-Expertise und unsere Fähigkeit, komplexe internationale Anforderungen zuverlässig abzubilden.“

Die neue Lösung soll ein konsistentes, kanalübergreifendes Kundenerlebnis für Großhändler und Schaltanlagenbauer schaffen, Geschäftsprozesse vereinfachen und die Grundlage für weiteres internationales Wachstum bilden. Pilotprojekte sind ab 2026 in Deutschland und Großbritannien geplant. Im Anschluss ist ein schrittweiser Rollout in weiteren europäischen Märkten vorgesehen.

„Mit der neuen B2B-Plattform modernisieren wir einen zentralen Baustein unserer digitalen Kundeninteraktion“, erklärt Julien Maillard, Factory Group Director bei der Hager Gruppe. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden über Ländergrenzen hinweg ein konsistentes, komfortables und zukunftssicheres Bestell- und Serviceerlebnis zu bieten.“

Tiefe Integration in die bestehende IT-Landschaft

Die neue B2B-Plattform wird in die bestehende Systemlandschaft der Hager Gruppe integriert und unterstützt zentrale Commerce- sowie operative Prozesse. Eine API-basierte Architektur stellt die nahtlose Anbindung weiterer Systeme sicher und schafft die notwendige Flexibilität für den internationalen Einsatz sowie für künftige funktionale Erweiterungen. Diese Anforderungen an Integrationsfähigkeit, Skalierbarkeit und Enterprise-Reife waren zentrale Kriterien im Auswahlprozess, in dem sich Intershop durchsetzen konnte.

Enge Zusammenarbeit mit Implementierungspartner deenovum

Die Umsetzung des Projekts erfolgt gemeinsam mit dem Intershop-Implementierungspartner deenovum. „Der Erfolg solcher Programme hängt von einer sauberen technischen Umsetzung ab, die von Beginn an auf internationale Skalierung ausgelegt ist”, sagt Dr. Jürgen Nützel, CEO der deenovum Technologies AG. Die Digitalisierungsexperten begleiten das Projekt von der Implementierung bis zum internationalen Rollout und bringen dabei umfassende Erfahrung aus internationalen B2B-Commerce-Projekten ein. “Ein besonderer Fokus liegt auf der Integration der Intershop-Plattform in die bestehende Systemlandschaft der Hager Gruppe sowie auf der Umsetzung einer stabilen, skalierbaren Architektur für den länderübergreifenden Einsatz”, ergänzt Dr. Jürgen Nützel.

Über die Hager Gruppe:

Die Hager Gruppe ist ein international tätiger Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden. Zum Portfolio gehören Produkte und Systeme von der Energieverteilung über Kabelmanagement und Leitungsführung bis hin zu Gebäudeautomation und Sicherheitstechnik. Die Gruppe vereint mehrere Marken wie Hager, Berker, Bocchiotti, Elcom und E3/DC unter ihrem Dach, die gemeinsam umfassende Kompetenzen für innovative elektrische Gebäudelösungen abdecken. Als unabhängiges, familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Blieskastel, Deutschland, ist die Hager Gruppe seit ihrer Gründung im Jahr 1955 aktiv. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 13.000 Mitarbeitende, produziert an mehr als 23 Standorten und ist mit seinen Lösungen in über 100 Ländern weltweit vertreten.



Über deenovum Technologies:

Die deenovum Technologies AG ist ein deutscher Spezialist für digitale Transformation sowie E-Commerce- und Integrationslösungen mit Sitz in Ilmenau und mehr als 20 Jahren Branchenerfahrung. Mit der Tochtergesellschaft deenovum Technologies India Pvt. Ltd. verfügt das Unternehmen zudem über eine international aufgestellte Organisation für Projektumsetzung und Support. Als langjähriger Partner von Intershop unterstützt deenovum Unternehmen bei der Umsetzung komplexer Digitalisierungs- und E-Commerce-Projekte, von der technischen Implementierung bis zum internationalen Rollout. Das Leistungsportfolio umfasst maßgeschneiderte IT-Lösungen für Cloud- und E-Commerce-Plattformen sowie die Integration in bestehende Unternehmens- und ERP-Systemlandschaften. deenovum begleitet Kunden während des gesamten Projektzyklus und legt dabei besonderen Wert auf flexible, skalierbare und zukunftssichere Architekturen.

Über Intershop:

Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA) unterstützt weltweit führende Hersteller und Großhändler dabei, ihren Vertrieb innovativ zu digitalisieren. Auf Intershops Cloud-basierter E-Commerce-Plattform können B2B-Unternehmen ihre digitale Präsenz auf- und ausbauen, ein konsistent positives Kundenerlebnis schaffen und so nachhaltig den Online-Umsatz steigern. Mit der Erfahrung aus 30 Jahren digitalem Handel und einer weltweiten Präsenz helfen wir über 300 Kunden, Produkte in Umsätze zu verwandeln und die Beziehungen zu ihren Kunden dauerhaft zu verbessern.

Intershop is built to boost your business. Erfahren Sie mehr unter www.intershop.de.

Intershop Pressekontakt:

pr@intershop.de, Tel: +49-3641-50-1000

https://www.intershop.com/de/presseportal



