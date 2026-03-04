EQS-News: HONOR entwickelt seine KI-Vision auf dem MWC 2026 mit Robot Phone, humanoidem Roboter und Magic V6 weiter

EQS-News: HONOR / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Von Robotik-Innovationen bis zu Flaggschiff-Geräten: HONOR erweitert sein KI-Geräte-Ökosystem auf dem MWC 2026

BARCELONA, Spanien, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC 2026 stellte HONOR seine Vision der Augmented Human Intelligence (AHI) vor und beschleunigte den ALPHA PLAN durch drei miteinander verbundene Säulen: Alpha Phone, Alpha Store und Alpha Lab. Aufbauend auf seinem langfristigen Engagement für menschenzentrierte KI präsentierte HONOR eine Vorschau auf das Robot Phone, eine mutige Erkundung verkörperter Intelligenz und eine neue Art von Smartphone, das neu definiert, wie zukünftige KI-Geräte Bewegung und räumliches Bewusstsein integrieren könnten.

Neben dieser zukunftsweisenden Innovation stellte HONOR das Magic V6 vor, das Spitzenmodell seiner faltbaren Innovationen, das bahnbrechende Silizium-Kohlenstoff-Akku-Technologie, fortschrittliche Display-Technik und KI-gestützte Produktivität in seinem bislang raffiniertesten faltbaren Design vereint. Zusammen mit den neuen Ökosystem-Geräten HONOR MagicPad 4 und MagicBook Pro 14 untermauern diese Ankündigungen die Roadmap von HONOR, intelligente Hardware und Software rund um die tatsächlichen Bedürfnisse der Menschen zu integrieren.

James Li, Geschäftsführer von HONOR, sagte: „Mit der Menschenzentrierung als unserem Leuchtturm navigieren wir das Wachstum der KI durch die beiden Strahlen von IQ und EQ und bringen drei Formen der Intelligenz zusammen. Mit Alpha Phone erforschen wir das neue Paradigma von KI-Geräten, mit Alpha Store das neue Paradigma eines KI-Ökosystems und mit Alpha Lab das neue Paradigma einer Silizium-Kohlenstoff-Zivilisation. Mit den drei Wellen des Alpha-Plans haben wir nun alle Komponenten beisammen, und wir fahren mit voller Warp-Geschwindigkeit."

Entdecken Sie das Robot Phone von HONOR: Eine neue Spezies von Smartphones

Das Robot Phone ist eine neue Art von Smartphone, das verkörperte KI-Interaktion mit roboterhafter Bewegung und kinoreifen Bildgebungsfunktionen kombiniert. Anstatt nur über Bildschirme und Sprachbefehle zu reagieren, gibt HONOR seiner nächsten Generation von Geräten nicht nur ein Gehirn, sondern auch Hände und Füße, indem es KI mit physischer, ausdrucksstarker Interaktion durch Bewegung und Kamerabewegung kombiniert. Es übertrifft die Möglichkeiten eines statischen Smartphones, indem es eine menschlichere, ausdrucksstärkere Interaktion in die Alltagstechnologie einbringt und seine Perspektive in Echtzeit anpasst. Multimodale Wahrnehmung bedeutet, dass es Geräusche erkennen, Bewegungen verfolgen und die visuelle Wahrnehmung aufrechterhalten kann, wodurch ein natürlicheres, sensorisches und intuitives Interaktionsmodell entsteht.

Das Robot Phone führt auch eine verkörperte KI-Interaktion ein, die sich natürlicher und ausdrucksstärker anfühlt. Es unterstützt KI-Videogespräche aus allen Winkeln, die dem Benutzer durch roboterähnliche Bewegungssteuerung folgen. Es reagiert auch mit emotionaler Körpersprache, einschließlich ausdrucksstarkem Nicken und Kopfschütteln, und kann sogar im Takt der Musik tanzen, was eine spielerische, lebensechte Interaktion mit dem Smartphone ermöglicht.

Um einen Roboter in ein Smartphone zu integrieren, mussten Platz, Stärke und Gewicht auf mikroskopischer Ebene neu überdacht werden. HONOR hat das Know-how über Hochleistungsmaterialien und Zuverlässigkeit, das für faltbare Geräte entwickelt wurde, auf die Entwicklung von Robotertelefonen übertragen und einen selbst entwickelten Mikromotor entwickelt, der auf extreme Kompaktheit und Stärke ausgelegt ist. Durch die erhebliche Reduzierung der Motorgröße konnte HONOR ein ultrakompaktes 4DoF-Gimbal-System in das Telefon einbauen und damit die Hardwaregrundlage für eine roboterähnliche Bewegungssteuerung schaffen.

Diese mechanische Architektur unterstützt ein dreiachsiges kardanisches Stabilisierungssystem, das auch in dynamischen Umgebungen für gleichmäßige und präzise Bewegungen sorgt. Der „Super Steady"-Videomodus verbessert die Stabilität in Szenarien mit vielen Bewegungen, während die AI-Objektverfolgung es dem Robot Phone ermöglicht, Motive in Echtzeit intelligent zu verfolgen. AI SpinShot erweitert die kreative Kontrolle und unterstützt intelligente 90°- und 180°-Drehbewegungen für fließende, filmische Übergänge, selbst bei einhändigen Aufnahmen.

Das Robot Phone ist mit einem 200-MP-Sensor und einem stabilisierten kardanischen Kamerasystem ausgestattet und soll Nutzern dabei helfen, nicht nur Momente festzuhalten, sondern Lebensgeschichten. Durch Stabilisierung, intelligentes Tracking und kinematografische Kamerabewegungen soll die Lücke zwischen Smartphone-Videos und professionell wirkenden Geschichten geschlossen werden.

Zusammengenommen zeigen diese Fähigkeiten, wie verkörperte KI neue Formen der Erfassung und Interaktion ermöglichen kann, und positionieren das Robot Phone als einen entscheidenden Schritt in der Entwicklung von HONOR zu intelligenteren und anpassungsfähigeren Geräten. Während HONOR seinen ALPHA PLAN weiter vorantreibt, bietet das Robot Phone einen Einblick, wie verkörperte Intelligenz die nächste Generation mobiler Technologie gestalten könnte.

