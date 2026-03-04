EQS-News: Huawei führt NG WAN ein, um neues Wachstum für Carrier zu fördern

EQS-News: Huawei / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Huawei führt NG WAN ein, um neues Wachstum für Carrier zu fördern



04.03.2026

BARCELONA, Spanien, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC Barcelona 2026 stellte Leon Wang, Präsident der Produktlinie Datenkommunikation von Huawei, die NG-WAN-Architektur des Unternehmens vor. Er erklärte, dass Huawei in der Ära des Internet of Agents IP-Trägernetzwerke aufrüstet, indem es sich auf Sicherheit und Widerstandsfähigkeit, mehrdimensionales Bewusstsein und Netzwerkautonomie konzentriert. Dadurch können Carrier eine sich selbst verteidigende Netzgrundlage schaffen, die die Benutzerfreundlichkeit gewährleistet, das Umsatzwachstum beschleunigt, die Netzeffizienz steigert und intelligente Konnektivität ermöglicht.

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, unveils the NG WAN architecture

Multidimensionales Bewusstsein @2H

Huawei hat die branchenweit erste verschlüsselte Verkehrsidentifizierungs-Engine Xingluo Identification Engine eingeführt. Diese Engine bietet eine Erkennungsgenauigkeit von über 95 % für verschlüsselte Trafficströme. Außerdem wird eine mehrdimensionale Datenbank mit den Merkmalen der Benutzerdienste erstellt, die detailliert genug ist, um Benutzerprofile mit einer Genauigkeit von 90 % zu erstellen. Dies hilft Carriern bei der raschen Gewinnung neuer Kunden.

Multidimensionales Bewusstsein @2B

Die verlustfreien intelligenten Computerplatinen von Huawei ermöglichen eine verlustfreie Übertragung von Rechenleistungsdaten und sorgen so für eine anhaltende Effizienz der Datenverarbeitung. Mit dem verlustfreien Xingluo-Algorithmus wandelt Huawei Trainingsdaten in unzerstörbare hochdimensionale Vektoren um, wodurch Unternehmensdaten geschützt werden und Carriern die Möglichkeit gegeben wird, verteilte kollaborative Trainingsinferenz- und Storage-Computing-Trennungsdienste anzubieten.

Sicherheit und Resilienz

Huawei bietet intelligente intrinsische Sicherheitskarten, mit denen Geräte sofort jede ungewöhnliche Aktivität in Bezug auf Dateien, Speicher, Prozesse und Datenverkehr erkennen können. Außerdem erkennen und blockieren sie Eindringlinge sofort, um zu verhindern, dass Angriffe lauern oder sich ausbreiten.

Um Route-Hijacking zu verhindern, hat Huawei eine intelligente, resiliente Hauptsteuerungsplatine eingeführt. Mithilfe eines 40-dimensionalen Wissensgraphen identifiziert diese Karte dynamisch die Attribute von Routing-Adressen, Pfaden und jegliche Manipulation von Routing-Informationen und stellt damit sicher, dass in kritischen Situationen keine Routen missbraucht werden.

Sicherheit und Resilienz

Huawei hat eine Quantensicherheitslösung eingeführt. Diese Lösung unterstützt Carrier bei der Einrichtung quantensicherer Trägernetze und gewährleistet, dass keine Nutzerdaten nach außen dringen.

Carrier können die dynamische Mehrpunkt-Bereitstellungslösung Xsec von Huawei nutzen, um schnell PQC-verschlüsselte Verbindungen einzurichten und so die Effizienz der Bereitstellung von Quantum Private Lines um 60 % zu steigern. Darüber hinaus hat Huawei für Carrier, die sich für QKD entscheiden, das branchenweit erste intrinsische QKD-Board-LPUI-Q eingeführt. Diese Karte kann direkt in Router der NetEngine 8000-Serie eingesetzt werden. Durch die Verwendung des einzigartigen Algorithmus zur Rauschunterdrückung von Huawei erleichtert die Karte die Integration von QKD in Kommunikationsnetze und trägt dazu bei, die Gesamtinvestitionen der Carrier um über 60 % zu senken.

Autonome Netzwerke

Huawei hat die intelligente O&M-Lösung eingeführt, um einen Rund-um-die-Uhr-Netzschutz zu bieten. Als intelligentes Gehirn des Netzwerks simuliert Netmaster Expertenanalysen, die Formulierung von Strategien und die Ausführung von Maßnahmen und erleichtert so den Übergang von reaktivem zu proaktivem O&M.

