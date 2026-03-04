EQS-News: Huawei stellt branchenweit erste Campus-L4-ADN-Lösung vor und markiert Durchbruch bei der Wartung und Instandhaltung von autonomen Netzen

EQS-News: Huawei / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

BARCELONA, Spanien, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026 stellte Huawei die branchenweit erste L4 Autonomous Driving Network (ADN)-Lösung für Campus-Umgebungen vor und schlug damit ein neues Kapitel in der Entwicklung hin zu autonomen Netzwerken auf. An der Einfünrungsveranstaltung nahmen Aleksandr Merkinger, Infra VP von Müller aus Deutschland und Shawn Zhao, President of Campus Network Domain der Data Communication Product Line von Huawei teil.

Mit der digitalen und intelligenten Transformation, die derzeit jede Branche umgestaltet, sehen sich Unternehmen mit einer Vielzahl komplexer Herausforderungen konfrontiert, wie z. B. einer zu langsamen Einführung von Diensten, einer schwierigen Fehlersuche, einer verzögerten Gewährleistung der Benutzerfreundlichkeit und häufigen Sicherheitsverletzungen. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, stellt Huawei seine branchenweit erste Xinghe AI L4 ADN-Lösung für Campus-Umgebungen vor, die den Betrieb und die Wartung auf dem Campus mit vier „Null"-Funktionen neu definiert:

Zero-Error Service Changes: Um eine langsame Serviceeinführung und häufige Fehler bei Serviceänderungen zu vermeiden, generiert die Lösung automatisch Konfigurationen auf der Grundlage der Benutzerabsicht und stellt sie innerhalb von Minuten bereit. Dies verkürzt die Markteinführungszeit (TTM) um 75 % und schützt das Netzwerk durch einen geschlossenen Loop vor Konfigurationsfehlern.

Zero-Freezing Service Experience: Die Lösung, die auf der intelligenten iFlow-Technologie von Huawei zur Erkennung von Full-Flow-Qualität basiert, erkennt proaktiv eine Verschlechterung der Anwendungsleistung und orchestriert automatisch absichtsbasierte Sicherstellungsrichtlinien für wichtige Anwendungen. Zusammen ermöglichen diese Funktionen eine Simulation vor dem Ereignis, eine Ursachenanalyse während des Ereignisses und die Erstellung von Sicherheitsberichten nach dem Ereignis, um die ununterbrochene Leistung kritischer Dienste zu gewährleisten.

Zero-Impact Fault Handling: Fehlerdiagnose und -lokalisierung gehören nach wie vor zu den anspruchsvollsten Aufgaben in modernen Netzwerken. Sie erfordern spezielles B&W-Fachwissen und sind oft mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden, der die Benutzerfreundlichkeit stark beeinträchtigen kann. Die Lösung von Huawei nutzt KI-gestützte Algorithmen und den exklusiven „Global Optimal Decision-Making Algorithm" Entscheidungsalgorithmus, um Störungen automatisch innerhalb von drei Minuten zu beheben und Dienstunterbrechungen zu vermeiden.

Zero-Intrusion Security Defense: Mithilfe des graphenbasierten Korrelationsalgorithmus Indicator of Attack (IOA) aggregiert die Lösung diskrete Alarme zu einer vollständigen Kill Chain, isoliert automatisch kompromittierte Geräte und erstellt SOAR-Pläne (Security Orchestration, Automation and Response) zur Beseitigung von Schadsoftware. Gleichzeitig wird der Sicherheitsschutz durch das kontinuierliche Lernen aus früheren Handlungen weiter gestärkt. Gemeinsam sorgen diese Funktionen für einen starken Schutz, der verhindert, dass sich Sicherheitsbedrohungen oder Angriffe im System festsetzen.

Die Xinghe AI L4 ADN-Lösung von Huawei für Campusnetzwerke basiert auf Selbstwahrnehmung, Selbstanalyse, Selbstentscheidungsfindung und Selbstverwaltungsfähigkeiten und ermöglicht einen autonomen 24/7-Campusnetzwerkbetrieb. Sie legt den Grundstein für den Übergang von der „Mensch-zu-Mensch"-Konnektivität zur agentenbasierten Ära der KI, in der intelligente Agenten interagieren und zusammenarbeiten.

