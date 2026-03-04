EQS-News: Huawei stellt Produkte und Lösungen für optische Netze der nächsten Generation vor, um neues Wachstum in der KI-Ära zu fördern

EQS-News: Huawei / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Huawei stellt Produkte und Lösungen für optische Netze der nächsten Generation vor, um neues Wachstum in der KI-Ära zu fördern



04.03.2026 / 01:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BARCELONA, Spanien, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem Huawei Product and Solution Launch Event im Rahmen des MWC Barcelona 2026 stellte Bob Chen, President der Optical Business Product Line von Huawei, Produkte und Lösungen für optische Netze der nächsten Generation vor. Die neuen Produkte und Lösungen sollen die Synergie zwischen KI und Netzen fördern und die Entwicklung hin zu einem KI-zentrierten, vollständig optischen Netz zu beschleunigen.

Bob Chen, President of Huawei Optical Business Product Line, is unveiling Next Generation Optical Network products and solutions

Die Aufrüstung optischer Netze für das Zeitalter der KI ist der richtige Schritt. Die ITU-T hat offiziell die ION-2030-Vision veröffentlicht, in der die wichtigsten Funktionen, Anwendungsszenarien und der Normungsfahrplan für optische Netze der nächsten Generation definiert sind. Führende globale Betreiber beschleunigen auch die Einführung von optischen Netzen der nächsten Generation.

Bob Chen erklärte: „Huawei treibt die Lösungen für optische Netze der nächsten Generation in zwei Richtungen voran: AI for Networks und Networks for AI. Im Bereich AI for Networks (KI für Netze) ermöglichen KI-Technologien die intelligente Erkennung von Fasern, die Verbesserung der Netzleistung und des Nutzererlebnisses, die Verbesserung der Betriebs- und Wartungseffizienz und die Senkung des Energieverbrauchs. In Networks for AI (Netze für KI) helfen erweiterte Netzwerkfunktionen den Betreibern beim Aufbau von KI-zentrierten rein optischen Zielnetzwerken und beschleunigen die Einführung von KI in Privathaushalten und Unternehmen."

AI for Networks: Verbesserung der Netzqualität und -effizienz

Intelligente Faserabtastung: Auf der Grundlage des Faser-Risikoerkennungsmodells und des Fehlererkennungsmodells können Risiken im Voraus erkannt und Fehlerstellen bis auf zehn Meter genau lokalisiert werden.

Verbesserung der Netzleistung: Ein Simulationsmodell für die optische Leistung, das auf Tausenden von optischen Parametern basiert, verbessert die Genauigkeit der Netzleistungsbewertung erheblich und verlängert die Übertragungsreichweite um 20 %.

Verbesserung der Netzwerkerfahrung: Wi-Fi-Störungen können in Echtzeit erkannt werden, und KI-Algorithmen passen die Wi-Fi-Leistung auf intelligente Weise an, so dass die Übertragungsraten unter Störungsbedingungen um 20 % erhöht werden.

Energieeinsparung: Der Datenverkehr wird in Echtzeit analysiert, und Ports und Boards werden auf intelligente Weise angepasst. Wenn kein Datenverkehr stattfindet, werden alle Ports und Boards in den Ruhezustand versetzt, wodurch der durchschnittliche Energieverbrauch um 40 % gesenkt wird.

Intelligentes Betriebs- und Wartungsmanagement: KI-Technologien werden eingesetzt, um die Intelligenz von Netzplanungs-, Bau-, Wartungs- und Optimierungsprozessen zu verbessern. So kann der B&W-Agent für den Heim-Breitbandanschluss beispielsweise über 60 Arten von Fehlern automatisch erkennen und lokalisieren und die zuständigen B&W-Techniker durch natürliche Sprachinteraktion bei der raschen Behebung dieser Fehler unterstützen, wodurch sich die Zahl der Hausbesuche erheblich verringert.

Networks for AI: Beschleunigung der KI-Popularisierung

Optischer Zugang: Ein Zielnetz mit Downlink auf Gigabit-Niveau und Uplink auf 100-Meter-Niveau wird aufgebaut, um die Bandbreitenanforderungen der neuen KI-Dienste zu Hause zu erfüllen und das Gesamterlebnis im Heimnetzwerk zu verbessern.

Optische Übertragung: Die Latenzkreise von 5 ms für nationale Netze, 3 ms für regionale Netze und 1 ms für Metronetze sind so ausgelegt, dass sie den Zugang zu Computern im Millisekundenbereich ermöglichen und eine optimale Leistung von KI-Anwendungen gewährleisten.

Huawei hat eine ganze Reihe von Produkten und Lösungen für optische Netze der nächsten Generation auf den Markt gebracht. Im Bereich des optischen Zugangs hat Huawei FAN-Produkte der nächsten Generation wie FTTR, OLT, ONT und ODN eingeführt. Im Bereich der optischen Übertragung hat Huawei OTN-Produkte der nächsten Generation für OTN-Backbone-, OTN-Optical-Layer- und OTN-Metronetze veröffentlicht, die Betreiber beim Aufbau von Agentic-UBB-Netzen unterstützen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2924550/Bob_Chen_President_Huawei_Optical_Business_Product_Line_unveiling_Next.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-stellt-produkte-und-losungen-fur-optische-netze-der-nachsten-generation-vor-um-neues-wachstum-in-der-ki-ara-zu-fordern-302703221.html

04.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2285208 04.03.2026 CET/CEST