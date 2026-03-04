EQS-News: Huawei veröffentlicht 115 industrielle Intelligenz-Showcases mit globalen Kunden und stellt auf dem MWC 2026 gemeinsam mit Partnern 22 industrielle Intelligenz-Lösungen vor

EQS-News: Huawei / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Huawei veröffentlicht 115 industrielle Intelligenz-Showcases mit globalen Kunden und stellt auf dem MWC 2026 gemeinsam mit Partnern 22 industrielle Intelligenz-Lösungen vor



BARCELONA, Spanien, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Während des MWC Barcelona 2026 stellte Huawei gemeinsam mit seinen Kunden im Rahmen des Industrial Digital and Intelligent Transformation Summit 2026 115 Beispiele für industrielle Intelligenz vor. Das Gipfeltreffen mit dem Titel Advancing Industrial All Intelligence wurde von Huawei veranstaltet, um gemeinsam mit seinen Kunden, Partnern und Kollegen neue Praktiken im Bereich der industriellen Intelligenz zu erforschen. Außerdem kündigte Huawei die Einführung von Upgrades für sein SHAPE 2.0-Partner-Framework an. Huawei präsentierte außerdem gemeinsam mit Partnern 22 neue Lösungen für industrielle Intelligenz für die Bereiche Elektrizität, Fertigung und Einzelhandel, Finanzen, Transport, Öl und Gas, ISP, Medien, öffentlicher Dienst und Smart City.

Huawei schlug den ACT Pathway vor: Ein anwendbares Intelligenz-Framework

KI-Technologien haben sich im letzten Jahr rasant weiterentwickelt, wobei sowohl Schlussfolgerungsmodelle als auch agentenbasierte Workflows ausgereift sind und physische KI nun wirklich durchstartet. Dadurch konnten KI-Tools in zentrale Produktionsszenarien Einzug halten und Anwendungen den Sprung von Pilotprojekten zum großflächigen Einsatz schaffen. KI-Agenten können nun auch die physische Welt besser verstehen und mit ihr interagieren und sind in der Lage, eigenständig Entscheidungen zu treffen.

Huawei hat den ACT Pathway eingeführt, und drei im ACT-Framework festgelegte Schlüsselschritte waren für die Erreichung einer umfassenden industriellen Intelligenz zwingend erforderlich. Der erste Schritt ist die „Bewertung hochwertiger Szenarien". Huawei hat Kunden dabei geholfen, über 1.000 Kernproduktionsszenarien zu identifizieren, in denen KI eine große Rolle spielen kann. Die zweite Schritt ist die „Kalibrierung von KI-Modellen mit hochwertigen vertikalen Daten" Huawei hat ein 6-stufiges KI-Sicherheitsframework entwickelt, um sicherzustellen, dass jede Phase des KI-Lebenszyklus sicher und vertrauenswürdig ist. Der dritte Schritt ist die „Transformation der Geschäftsabläufe mit KI-Talenten". Es werden Talente benötigt, die sowohl die Branche als auch KI verstehen. Huawei tut dies in drei Bereichen, darunter praktische Übungsprogramme, CANN-Open-Source-Communities, vertikale Branchen-Communities auf Huawei Cloud und ICT-Akademien.

Huawei hat in Zusammenarbeit mit Kunden globale Showcases für industrielle Intelligenz veröffentlicht

Während des Gipfels kamen mehrere Kunden von Huawei auf die Bühne, um 115 globale Showcases für industrielle Intelligenz vorzustellen, darunter Führungskräfte von Eskom, Shandong Port Group, Converge ICT, HM Hospitales und PetroChina (Peking) Digital Intelligent Research Institute, CNPC. Diese dienen als Referenz für Unternehmen aus verschiedenen Branchen, die sich auf den Weg zur Intelligenz begeben möchten.

from left to right: Len De Villiers, Chief Technology and Information Officer of Eskom; Zhang Liangang, Chief Scientist of Shandong Port Group; Nicholas Ma, Corporate Vice President, President Global Gov. & Enterprise Key Accounts, Huawei; Dennis Uy, CEO and Co-Founder of Converge ICT; Dr. Juan Abarca CidÃ³n, President of HM Hospitales; and Su Yila, Deputy Director of PetroChina (Beijing) Digital Intelligent Research Institute Co., Ltd, CNPC

Huawei hat das SHAPE 2.0-Partner-Framework aktualisiert

Huawei hat das SHAPE 2.0- Partner-Framework mit KI als Kernmotor aktualisiert, das fünf wichtige Neuerungen umfasst:

Das erste ist die Verbesserung der KI-gestützten Produkte. Huawei integriert KI in seine Produkt- und Lösungsangebote, wie beispielsweise die neuen Netzwerkagenten, die nun die Fehlerlokalisierung und Netzwerkoptimierung automatisieren können, um den Betrieb und die Wartung effizienter zu gestalten.

Zweitens hat Huawei seinen gemeinsamen Innovationsmechanismus verbessert. Partner können One-Stop-AgentArts auf Huawei Cloud nutzen, um Agenten und branchenbezogene KI-Lösungen zu entwickeln.

Der dritte Punkt ist die Unterstützung der Partner bei der Entwicklung von KI-Fähigkeiten. Huawei hat eine Reihe von Standards für KI-Fähigkeiten veröffentlicht und über 20 neue KI-Zertifizierungskurse eingeführt. Außerdem plant das Unternehmen, über 1.000 Partnern zu einer KI-Zertifizierung zu verhelfen.

Der vierte Punkt ist die effizientere Gestaltung der Zusammenarbeit mit KI. Huawei bietet mehrere KI-Tools, die Partnern helfen, ihre Produktivität zu steigern, wie z. B. KI-gestützte Konfiguration und HUAWEI eKit Chat für den technischen Support.

Der fünfte Punkt ist die Schaffung von mehr Wachstumschancen mit KI. Huawei setzt über 3.000 szenariospezifische KI-Experten ein und startet intelligente Transformationsprojekte in 38 Branchen. Seine KI-integrierten Lösungen, wie der Atlas 850-Server, ermöglichen es Partnern, effizient ihre eigenen All-in-One-KI-Lösungen zu entwickeln.

Auf dem Gipfel stellte Huawei 22 seiner neuesten industriellen Intelligenzlösungen vor, die gemeinsam mit Partnern entwickelt wurden.

Globale Kunden und Partner tauschten sich auf dem Gipfel über innovative Praktiken aus

Len De Villiers, Chief Technology and Information Officer von Eskom, sagte auf dem Gipfel: „Nachhaltige Elektrizität unterstützt das Wirtschaftswachstum, verringert die Armut und verbessert den Lebensstandard. Eskom spielt nach wie vor eine zentrale Rolle bei der Veränderung von Lebensbedingungen durch unseren bedeutenden Beitrag zur Wirtschaft Südafrikas. Die Strategie und der Turnaround-Plan von Eskom zielen darauf ab, finanzielle und operative Nachhaltigkeit zu erreichen und das Stromnetz sowie die Energiewende zu modernisieren. Durch Entflechtung wird Eskom agiler werden und die erforderlichen Finanzmittel anziehen, um die Energieversorgung der Zukunft und das Wirtschaftswachstum sicherzustellen."

Ng Wun-kit, Direktor der Pui Kiu Middle School in Hongkong, China, sagte auf dem Gipfel: „Die Vision der Pui Kiu Middle School im Zeitalter der KI ist es, ein führender Pionier im Bereich der KI-gestützten Bildung zu sein, der Technologien nutzt, um personalisiertes, intelligentes Lernen zu ermöglichen und zukunftsfähige Führungskräfte mit globaler Perspektive und innovativem Denken auszubilden. Wir haben bereits einen KI-Allgemeinbildungskurs, KI-gestützte intelligente Klassenzimmer und einen intelligenten und sicheren Campus eingeführt. Wir werden die globale Modellschule der Huawei AI Education Center (AIEC)-Lösung einführen und freuen uns darauf, unsere transformative Reise und bewährte Methoden mit der internationalen Gemeinschaft zu teilen."

Hoy-Jin Lee, Vice President of Sales der Solum Europe GmbH, sagte auf dem Gipfel: „Mit dem branchenweit umfangreichsten ESL-Angebot ist Solum in der Lage, jede Ladeneinrichtung zu optimieren. Wir haben gemeinsam eine All-in-One-Plattform für die Einzelhandelsinfrastruktur entwickelt, die die Telekommunikationsinfrastruktur und ESL in einer skalierbaren, kosteneffizienten Architektur vereint. Diese Lösung verfügt über ein einheitliches Gateway, das LTE, Wi-Fi und ESL unterstützt, ohne dass ein dedizierter ESL-AP erforderlich ist. Sie bietet eine vorintegrierte, einsatzbereite Bereitstellung und eine unabhängige, sichere Netzwerkarchitektur, mit der sich die Gesamtbetriebskosten (TCO) um bis zu 55 Prozent senken und bei großflächigen Geschäften bis zu 33 Prozent einsparen lassen."

Im Ausstellungsbereich „Enterprise Business" in Halle 1 wurden 98 Messestände und 51 interaktive Demos eingerichtet, um das Engagement von Huawei für intelligente Transformation und innovative digitale Infrastruktur zu demonstrieren und Kunden und Partnern die neuesten Produkte, Lösungen und globalen Praktiken der industriellen intelligenten Transformation vorzustellen.

Darüber hinaus richtete Huawei einen Partner-Ausstellungsbereich ein, um seine neuesten Partnerrichtlinien, Tools, marktfähigen Lösungen und Starprodukte zu präsentieren.

The Huawei Enterprise booth at MWC Barcelona 2026

