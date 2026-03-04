EQS-News: Indiens Minister für Kommunikation stellt auf dem Mobile World Congress die hyper-skalierbare Data Center Interconnect (DCI)-Plattform von Tejas Networks vor

EQS-News: Tejas Networks / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Indiens Minister für Kommunikation stellt auf dem Mobile World Congress die hyper-skalierbare Data Center Interconnect (DCI)-Plattform von Tejas Networks vor



04.03.2026 / 21:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BENGALURU, Indien und BARCELONA, Spanien, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Tejas Networks (BSE: 540595) (NSE: TEJASNET) gab heute die Markteinführung des TJ1600-D3 bekannt, seines vielseitigen optischen WDM (Wavelength Division Multiplexing)-Transportprodukts der nächsten Generation, das speziell dafür entwickelt wurde, die steigende Nachfrage nach Terabit-Rechenzentrumsverbindungen weltweit zu erfüllen.

Tejas NetworksLogo

Vorgestellt wurde das Produkt von Jyotiraditya Scindia, indischer Minister für Kommunikation (MOC) und Entwicklung der nordöstlichen Region (DoNER), auf dem Mobile World Congress (MWC) 2026 in Barcelona.

Jyotiraditya Scindia sagte zu diesem Anlass: „Ich gratuliere Tejas Networks zum Erreichen eines weiteren Meilensteins in der Entwicklung und Herstellung von hochmodernen Telekommunikationsprodukten für eine KI-gestützte Welt. Diese Ankündigung unterstreicht die erstklassigen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten des Landes und positioniert Indien an der Spitze der weltweiten technologischen Innovation."

Arnob Roy, Chief Operating Officer und Executive Director von Tejas Networks, sagte: „Die Verkehrsmuster haben sich in den letzten Jahren dramatisch verändert, da Webscaler, Carrier und Cloud-Provider immer größere Rechenzentren, KI-Rechencluster und Edge-KI-Knoten aufbauen. Dies hat zu einer grundlegenden Umgestaltung moderner Netzwerkarchitekturen geführt, da unsere Kunden kompakte, energieeffiziente und hochskalierbare Produkte benötigen, um große Datenmengen zuverlässig über diese verteilten Einrichtungen zu übertragen. Der TJ1600-D3 ist ein ideales, zukunftssicheres Angebot für diese sich entwickelnden Konnektivitätsanforderungen."

Der TJ1600-D3 ist mit den neuesten DSPs (Digital Signal Processors) und Chipsätzen ausgestattet und wurde für Betreiber und Unternehmen entwickelt, die extreme Kapazität, Zuverlässigkeit auf Carrier-Niveau und klassenbeste Energieeffizienz verlangen. Es unterstützt eine Reihe von leistungs- und energieoptimierten Traffic Sleds mit flexiblen Leitungsraten von 400G bis 1,2T pro Wellenlänge und einer Skalierung auf bis zu 51,2 Tbps Shelf-Kapazität. Redundante Controller, Lüfter und Stromversorgungsmodule in Kombination mit universeller AC/DC-Stromversorgungskompatibilität sorgen dafür, dass der TJ1600-D3 hochgradig belastbare Dienste in einem optimierten 3-RU-Formfaktor bietet.

Informationen zu Tejas Networks Limited

Tejas Networks Ltd. entwickelt und produziert hochleistungsfähige drahtgebundene und drahtlose Netzwerkprodukte für Telekommunikationsdienstleister, Internetdienstleister, Versorgungsunternehmen, Verteidigungs- und Regierungseinrichtungen in über 75 Ländern. Tejas Networks Ltd. ist ein Teil der Tata Group, mit Panatone Finvest Ltd. (eine Tochtergesellschaft von Tata Sons Pvt. Ltd.) als Mehrheitsaktionär.

Weitere Informationen finden sie auf der Website von Tejas Networks Ltd. unter http://www.tejasnetworks.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2805565/Tejas_Networks_Logo.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/indiens-minister-fur-kommunikation-stellt-auf-dem-mobile-world-congress-die-hyper-skalierbare-data-center-interconnect-dci-plattform-von-tejas-networks-vor-302704460.html

04.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2285966 04.03.2026 CET/CEST