EQS-News: Montero schließt Erkundung des Elvira-Goldprojekts ab und macht Fortschritte mit seiner datengesteuerten Erkundungsstrategie

EQS-News: Montero Mining and Exploration Ltd. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Montero schließt Erkundung des Elvira-Goldprojekts ab und macht Fortschritte mit seiner datengesteuerten Erkundungsstrategie



04.03.2026 / 16:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 4. März 2026) - Montero Mining and Exploration Ltd. (TSXV: MON) (OTC Pink: MXTRF) (FSE: ES0) ("Montero" oder das "Unternehmen") freut sich, den Abschluss der umfangreichen Datenerfassung und des detaillierten Erkundungsprogramms auf seinem Elvira-Goldprojekt im Maricunga-Gürtel in Chile bekannt zu geben. Im Rahmen des Programms werden fortschrittliche Datenanalysen eingesetzt, auch mit Tools für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, und helfen bei der aktuellen Auswertung durch das Unternehmen.

Das Elvira-Projekt befindet sich etwa 170 km nordöstlich von Copiapó im Maricunga-Gürtel Chiles in der Region Atacama im Norden Chiles, einem anerkannten Bergbaugebiet, in dem sich die Minen La Coipa und LOBO von Kinross, die Mine Salares Norte von Gold Fields und das Goldprojekt Fenix von Rio2 befinden (siehe Abbildung 1).

Das Projekt umfasst ein zusammenhängendes Paket von Bergbaukonzessionen, das die bisher identifizierten Alterationsflächen und strukturellen Korridore abdeckt. Eine Lagekarte der Umgebung ist in Abbildung 1, und ein detaillierter Konzessionsumriss mit vereinfachter Geologie ist in Abbildung 2 dargestellt.





Abbildung 1: Lagekarte des Elvira-Projekts, Maricunga-Gürtel, Chile*.

Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:

https://images.newsfilecorp.com/files/11789/286235_montero1.jpg





Abbildung 2: Grenze der Konzession des Elvira-Projekts und vereinfachte geologische Karte*.

Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:

https://images.newsfilecorp.com/files/11789/286235_montero2.jpg

*Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven der angrenzenden Liegenschaften, die in Abbildung 1 dargestellt sind, unter anderem für Salares Norte, Fenix Gold, La Coipa und Lobo-Marte, werden aus öffentlich zugänglichen Veröffentlichungen abgeleitet, die von den jeweiligen Eigentümern in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapierbestimmungen erstellt wurden, wie: 1Gold Fields Limited, Technischer Bericht Salares Norte (Bewertungsstichtag 31. Dezember 2024); 2Rio2 Limited, Technischer Bericht zur Machbarkeitsstudie NI 43-101 für das Fenix Gold Projekt (Bewertungsstichtag 16. Oktober 2023); und 3Kinross Gold Corporation, Erklärung zu den Mineralreserven und -ressourcen der Minen La Coipa und Lobo-Marte, Stand 31. Dezember 2024, erstellt in Übereinstimmung mit den CIM-Definitionsstandards. Diese Informationen sind nicht unbedingt aussagekräftig hinsichtlich einer Mineralisierung des Elvira-Projekts des Unternehmens.

Das Programm umfasste:

Zusammenstellung und Digitalisierung verfügbarer historischer Erkundungsdaten

ASTER- und Sentinel-2-Bildanalyse zur Kartierung von Ton und Eisenoxid

Detaillierte geologische Kartierung im Maßstab 1:10.000

Hochauflösende geochemische Oberflächenbeprobung, einschließlich Vier-Säuren-Aufschluss-ICP-MS-Analysemethoden

205 Streckenkilometer an Gelände-Magnetikmessungen (50 Meter Linienabstand)

19,2 Streckenkilometer induzierter Polarisations- ("IP") und Resistivitätsmessungen über sieben Linien

Das Ziel des Programms war es, mehr über die geologischen und strukturellen Gegebenheiten des hochsulfidierten epithermalen Systems auf der Elvira-Liegenschaft zu erfahren und sein Potenzial für die Mineralisierung in der Tiefe zu bewerten.

Dr. Tony Harwood, Präsident und CEO, kommentierte: "Der Abschluss dieses integrierten Programms stellt einen wichtigen Schritt nach vorn für unser Verständnis von Elvira dar. Anstatt uns auf einzelne Anomalien zu konzentrieren, verfolgen wir einen systematischen Ansatz, der detaillierte Feldarbeit mit KI-gestützter Modellierung und modernen Visualisierungstools kombiniert, um so Bereiche für weitere Analysen zu identifizieren und Prioritäten zu setzen. Diese Arbeit ist noch im Gange und wird die nächste Phase der Erkundung bestimmen und zur Definition von Bohrzielen führen, wenn der technische Bewertungsprozess des Unternehmens abgeschlossen ist."

Vorhergehende Erkundung und Bohrkern-Ergebnisse

Die frühere Erkundung von Elvira umfasste eine geologische Kartierung, die oberflächengeochemische Probenahme, geophysikalische Untersuchungen und Bohrprogramme. Sie fand zwischen 2014 und 2016 statt, nachdem Buenavista Gold (Buenavista Gold, 2016) das Projekt von Anglo American übernommen hatte. Zwischen 2014 und 2015 wurden insgesamt 5.711 Meter Bohrungen abgeschlossen, bestehend aus 13 Kernbohrungen (3.025 m) und 14 Reverse Circulation ("RC")-Bohrungen (2.686 m) im Rahmen einer Joint-Venture-Vereinbarung mit EPG (Empresa Nacional de Minería). Bohrungen in den hochsulfidierten Alterationszonen haben Gold-, Kupfer-, Zink- und Silbermineralisierungen durchteuft. Die gemeldeten Durchteufungen von Gold umfassten 39 Meter mit einem Gehalt von 0,66 g/t Au, einschließlich 11 Metern mit einem Gehalt von 2,0 g/t Au. Zusätzliche gemeldete Durchteufungen umfassten 114 Meter mit 0,14 % Cu, 128 Meter mit 0,23 % Zn, 88 Meter mit 0,34 % Zn und 30 Meter mit 42 g/t Ag.

Zusätzliche RC-Kernbohrungen wurden 2016 von Buenavista Gold durchgeführt, und dabei wurde auch eine Durchteufung von 39 Metern mit einem Gehalt von 0,66 g/t Au gemeldet. Alle Ergebnisse aus den Bohrprogrammen deuten auf ein zoniertes hochsulfidiertes epithermales System mit Goldmineralisierung hin, begleitet von Kupfer, Zink und Silber.

Die gemeldeten Durchteufungen stellen Bohrlochlängen dar; die tatsächlichen Mächtigkeiten sind unbekannt. Kragenpositionen, Bohrlochorientierungen, Probenabstände, Analysemethoden und Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollverfahren wurden vom Unternehmen nicht unabhängig verifiziert. Die Ergebnisse aus vergangenen Explorationen wurden nicht hinreichend durch eine qualifizierte Person verifiziert, daher sollte man sich nicht darauf verlassen, dass diese die aktuellen Mineralressourcen oder Mineralreserven widerspiegeln. Diese Informationen dienen ausschließlich dazu, das Erkundungspotenzial der Liegenschaft anzugeben (Bericht von Buenavista Gold, 2016).

Geologische-, strukturelle- und Alterationskartierung

Die detaillierte Kartierung bestätigt, dass Elvira ein großes, hochsulfidiertes hydrothermales System beherbergt, das sich über vulkanisch-sedimentären Grundgesteinen entwickelt hat, die von dazitischen und andesitischen Intrusivkörpern durchdrungen sind. Quarz-Alunit-Alteration, drusenreiches Siliziumdioxid und hydrothermale Brekzien sind im zentralen Projektgebiet weit verbreitet.

Die integrierten geologischen und geophysikalischen Datensätze haben mehrere Bereiche aufgezeigt, die einer weiteren Bewertung bedürfen. Diese Bereiche sind auf diesem Stand noch konzeptionell und erfordern eine weitere Analyse vor der Bohrungsplanung. Bisher wurden im Elvira-Projekt keine Mineralressourcen oder -reserven definiert.

Geophysikalische Programme

Die bodengebundene Magnetikvermessung hat die strukturelle Interpretation in der gesamten Liegenschaft verbessert und dazu beigetragen, lithologische Kontraste und potenzielle strukturelle Korridore zu definieren.

Mit den IP- und Resistivitätsmessungen sollten Ladbarkeits- und Resistivitätsmuster bestimmt werden, die mit Alteration und potenzieller Sulfidmineralisierung in der Tiefe einhergehen. Diese Vermessungen haben Zonen mit unterschiedlicher spezifischer elektrischer Leitfähigkeit und Polarisierbarkeit identifiziert, die mit dem kartierten hydrothermalen System übereinstimmen. Geophysikalische Messungen sind interpretativer Natur und weisen nicht notwendigerweise auf das Vorhandensein einer wirtschaftlichen Mineralisierung hin.

Diese Ergebnisse werden in Zusammenschau mit geologischen und geochemischen Datensätzen weiter ausgewertet.

Geochemische Programme und weitergehende unabhängige Analysen

Die hochauflösende gesteinsgeochemische Probenahme wurde im zentralen Projektgebiet unter Verwendung der Vier-Säure-Aufschluss-ICP-MS-Analysemethoden abgeschlossen. Der geochemische Datensatz wird derzeit zusammengestellt, validiert und für die Integration in das sich weiterentwickelnde geologische Modell des Unternehmens vorbereitet.

Darüber hinaus wurde eine unabhängige geochemische Vektoranalytik bei Fathom Geophysics (einem unabhängigen geophysikalischen und geochemischen Beratungsunternehmen) in Auftrag gegeben. Diese Arbeit ist noch im Gange und die endgültig interpretierten Ergebnisse liegen noch nicht vor. Nach Abschluss wird die Fathom-Analyse in den umfassenderen Multi-Datensatz-Integrations- und dreidimensionalen Modellierungsprozess des Unternehmens integriert.

Datenintegration und KI-gestützte Analyse

Das Unternehmen integriert derzeit alle geologischen, geochemischen und geophysikalischen Datensätze unter Verwendung fortschrittlicher Datenanalysemethoden, einschließlich KI- und Machine-Learning-Tools, zusammen mit dreidimensionalen Visualisierungsmodellen. Der Interpretationsprozess ist weiterhin im Gange und unterliegt einer Verfeinerung, sobald zusätzliche analytische Arbeiten und endgültige technische Berichte vorliegen.

Nächste Schritte

Fortgesetzte Integration geologischer, geochemischer und geophysikalischer Datensätze

Verfeinerung dreidimensionaler Struktur- und Veränderungsmodelle

Laufende KI- und Machine-Learning-Analyse zur Priorisierung von Bereichen für Nachverfolgung

Abschluss der technischen Bewertung vor jeder Entscheidung zu Bohrversuchen

Das Unternehmen beabsichtigt, nach Abschluss der laufenden Interpretation und des unabhängigen Überprüfungsprozesses, detailliertere technische Berichte über die geologischen, geophysikalischen und geochemischen Programme sowie die Ergebnisse seiner KI-gestützten Analyse, der geologischen Modellierung und aller definierten Bohrzielsetzungen vorzulegen.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Marcial Vergara, B.Sc., und Herrn Mike Evans, M.Sc. Pr. Sci. Nat., geprüft und genehmigt. Beide sind qualifizierte Personen gemäß der Definition von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, und beratende Geologen für das Unternehmen.

Über Montero

Montero Mining and Exploration Ltd. ist ein kanadisches Erkundungsunternehmen, das sich auf die Erkundung von Gold und Kupfer in Chile konzentriert. Montero hält eine 100-prozentige Beteiligung am Kupfer-Molybdän-Projekt Avispa im paläozänen Porphyr-Cu-Mo-Gürtel im Norden Chiles sowie eine Option zum Erwerb der Goldprojekte Elvira und Potrero im Goldgürtel Maricunga. Diese Projekte befinden sich derzeit in der Erkundungsphase. Der Vorstand und das Management des Unternehmens haben eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Entdeckung und Erschließung von Edel- und Basismetallprojekten.

Montero ist an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol MON notiert und verfügt über 8.353.833 Stammaktien und 835.383 ausstehende Aktienoptionen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Montero Mining and Exploration Ltd.

Dr. Tony Harwood, President und Chief Executive Officer

E-Mail: ir@monteromining.com

Tel: +1 604 428 7050

www.monteromining.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Alle Zahlen sind in kanadischen Dollar aufgeführt, sofern nicht anders angegeben.

WARNHINWEISE ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen bezüglich: der Integration und Interpretation geologischer, geochemischer und geophysikalischer Daten; der Anwendung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen; der Identifizierung, Bewertung oder Priorisierung von Gebieten für weitere Exploration; des Potenzials für Mineralisierung; und des Zeitplans oder des Umfangs zukünftiger Erkundungsaktivitäten, einschließlich möglicher Bohrungen. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie "plant", "erwartet", "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "plant", "schätzt", prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus" "oder "geht nicht davon aus" oder "glaubt", bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Formulierungen erkennen, oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden", "eintreten" oder "erzielt werden" "können", "könnten", "würden", "vielleicht werden" oder "werden". Diese Informationen basieren auf den Montero derzeit vorliegenden Informationen und den Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für angemessen hält. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen, sind aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit Mineralexplorations- und -entwicklungsaktivitäten; Unsicherheiten bei der Interpretation geologischer und geophysikalischer Daten; den spekulativen Charakter der Mineralerkundung; Schwankungen der Rohstoffpreise; Änderungen der allgemeinen Marktbedingungen; regulatorische Genehmigungen und Genehmigungsrisiken; Verfügbarkeit von Finanzierung; betriebliche und technische Risiken; sowie andere Risikofaktoren, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei SEDAR+ eingereicht wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen können. Leser und Leserinnen sollten sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Montero verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich ist.

Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/286235

Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/286235

News Source: Montero Mining and Exploration Ltd.

04.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Montero Mining and Exploration Ltd. Kanada ISIN: CA6126484022 EQS News ID: 2285812

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2285812 04.03.2026 CET/CEST