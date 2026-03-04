EQS-News: PALFINGER AG – DRITTBESTES GESCHÄFTSJAHR DER UNTERNEHMENSGESCHICHTE UND FOKUS AUF PROFITABLES WACHSTUM

EQS-News: Palfinger AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

PALFINGER AG – DRITTBESTES GESCHÄFTSJAHR DER UNTERNEHMENSGESCHICHTE UND FOKUS AUF PROFITABLES WACHSTUM



PRESSEMITTEILUNG BERGHEIM, ÖSTERREICH AM 4. MÄRZ 2026

Die PALFINGER AG beweist Resilienz und Weitblick: Wachstum durch Effizienz, starke Bilanz und globale Expansion

Drittbestes Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte

Gute finanzielle Performance in einem dynamischen Umfeld mit einem Umsatz von 2,34 Mrd. EUR, EBIT von 174,3 Mio. EUR, Konzernergebnis von 96,7 Mio. EUR

Rekord Free Cashflow von über 180 Mio. EUR

Nettofinanzverschuldung um mehr als 200 Mio. EUR reduziert und Eigenkapitalquote auf rund 43 Prozent gesteigert – starke Bilanzstruktur

Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung: 0,90 EUR je Aktie

in Mio. EUR 2023 2024 2025 ∆ % Umsatz 2.445,9 2.359,8 2.339,3 -0,9 EBITDA 302,9 227,0 269,1 -2,9 EBIT 210,2 185,6 174,3 -6,1 EBIT-Marge in % 8,6 7,9 7,5 – Konzernergebnis 107,7 100,0 96,7 -3,3 Mitarbeitende1) 12.728 12.358 12.0581) – Dividende in EUR 2) 1,05 0,90 0,902) –



1) Stichtagswerte von konsolidierten Konzernunternehmen werden ohne Equity-Beteiligungen sowie ohne überlassene Arbeitskräfte angegeben.

2) Vorschlag an die Hauptversammlung



Die PALFINGER AG blickt auf eines der erfolgreichsten Geschäftsjahre ihrer Geschichte zurück. Trotz eines anspruchsvollen und stark divergenten wirtschaftlichen Umfelds konnte das Unternehmen 2025 erneut seine Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis stellen. Durch Effizienzsteigerungen, eine klare Kunden- und Serviceorientierung sowie gezielte Investitionen in Zukunftsmärkte hat die PALFINGER AG ein starkes Geschäftsergebnis realisiert. Zugleich wurde die neue Unternehmensstrategie 2030+ „Reach Higher“ erarbeitet und erfolgreich Kommunikations- und Implementierungsmaßnahmen gesetzt.

Starkes Ergebnis und solide Finanzstruktur

Das Jahr 2025 zeigte deutlich, dass die PALFINGER AG Profitabilität und Transformation erfolgreich miteinander verbindet. Der hohe Free Cashflow, die um über 200 Mio. EUR reduzierte Nettofinanzverschuldung und eine stark gestiegene Eigenkapitalquote unterstreichen die nachhaltige Ertragskraft.

„Hinter diesen Ergebnissen steht ein außergewöhnlich engagiertes Team. Wir haben eindrucksvoll gezeigt, dass Profitabilität und Transformation kein Widerspruch sind. Unser Fokus auf Kundenorientierung, Effizienz und Innovation macht uns langfristig widerstandsfähig“, so Andreas Klauser, CEO der PALFINGER AG.

Diese starke Performance bildet zugleich die Grundlage für die kontinuierliche und verlässliche Dividendenpolitik der PALFINGERAG. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 8. April 2026 eine Dividende von 0,90 EUR je Aktie vor.

Starke Kapitalbasis und Marktvertrauen

Die starke operative Performance des Jahres 2025 spiegelte sich auch positiv in der Kursentwicklung an der Börse wider. Die PALFINGER AG hat geliefert und die Märkte haben mit deutlich gestiegenem Vertrauen reagiert. Durch den erfolgreichen Verkauf eigener Aktien im Volumen von EUR 100 Mio. wurden die Eigenkapitalbasis und das Bilanzbild weiter gestärkt. Die mehrfach überzeichnete Transaktion erhöhte den Streubesitz um 7,5% auf insgesamt 43,8% und ebnete nach rund 16 Jahren den Weg für die Wiederaufnahme des Unternehmens in den Wiener Leitindex ATX. Damit ist zu erwarten, dass sich die Sichtbarkeit der Aktie weiter erhöht.

„PALFINGER hat gezeigt, dass operative Stärke und klare strategische Ausrichtung Vertrauen schaffen. Die Aufnahme in den ATX ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Erhöhung der Attraktivität unserer Aktie“, betont Felix Strohbichler, CFO der PALFINGER AG.

Globale Präsenz als Erfolgsfaktor

Weltweit erwies sich die breite Aufstellung der PALFINGER AG als zentraler Erfolgsfaktor. In Europa stützten Süd- und Nordeuropa das Geschäft, während die Erholung des deutschen Marktes durch verzögerte Infrastrukturinvestitionen hinter den Erwartungen zurückblieb.

In Nordamerika wirkten sich neue Zollregelungen, insbesondere Section232, dämpfend auf die Nachfrage aus und führten zu einer Verringerung der Profitabilität.

Lateinamerika (LATAM) erzielte trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten in Argentinien und einer leicht rückläufigen Marktnachfrage in Brasilien einen neuen Rekordumsatz. In der RegionAsien-Pazifik zeigte sich eine verhaltene Wirtschaftsentwicklung inChina, während Indien als Wachstumsmotor überzeugte.

Das Marine-Geschäft blieb mit Großaufträgen aus dem Offshore-Wind- und Kreuzfahrtbereich eine verlässliche Wachstumsstütze, während CIS, insbesondere Russland, nach dem wirtschaftlichen Einbruch deutliche Umsatz- und Ergebnisrückgänge verzeichnete.

Ausbau von globalem Servicegeschäft

Mit „Reach Higher“ hebt die PALFINGER AG die Strategie auf das nächste Level. Sie zielt auf nachhaltiges, profitables Wachstum, Steigerung der Profitabilität und Technologieführerschaft ab.

Im Fokus stehen der Ausbau des margenstarken Servicegeschäfts, die gezielte Expansion in dynamischen Wachstumsregionen wie Nordamerika (NAM) und Asien-Pazifik (APAC), insbesondere Indien, sowie die Digitalisierung und Optimierung des globalen Produktions- und Servicenetzwerks.



Innovation als Wachstumsmotor

Die PALFINGER AG stärkt seine Marktposition durch gezielte Innovationen in allen Produktbereichen.

2025 wurden im Land-, Marine- und im Defense-Bereich mehrere neue Smart Lifting Solutions eingeführt, welche die Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit des Produktportfolios erhöhen.

Die PALFINGER AG investiert zudem gezielt in Elektrifizierung, hybride Lösungen und energieeffiziente Technologien sowie digitale und autonome Funktionen, die Emissionen verringern und gleichzeitig Performance und Wirtschaftlichkeit steigern. Damit setzt das Unternehmen auf eine nachhaltige Transformation seines Produktportfolios.

Ausblick – Fokus auf profitables Wachstum

Für das erste Halbjahr 2026 rechnet die PALFINGER AG mit einer Performance leicht über dem Vorjahresniveau. Darüberhinaus ist das Unternehmen für die Geschäftsentwicklung des Gesamtjahres 2026 zuversichtlich. Die PALFINGER AG fokussiert 2026 auf die rasche Umsetzung seiner strategischen Programme, wie sie in der Strategie 2030+ definiert sind.

„Auch in einem dynamischen Umfeld bleibt der globale Wachstumstrend intakt. Wir sehen Chancen in allen Regionen und setzen unsere Strategie konsequent um. Als Global Player werden wir diese Entwicklung aktiv mitgestalten und unsere Position weiter stärken“, betont CEO Andreas Klauser.

Die Finanzziele bis 2030 sind klar formuliert: über EUR 3 Mrd. Umsatz, eine EBIT-Marge von 12 % und ein ROCE von 15 % unterstreichen das klare Bekenntnis zu nachhaltigem Wachstum und Wertsteigerung.

Hier finden Sie den Geschäftsbericht 2025 der PALFINGER AG.

Mit dem Geschäftsbericht 2025 erscheint auch das neue PALFINGER‑Unternehmensmagazin. Es macht deutlich, dass Erfolg in unsicheren Zeiten vor allem eines braucht: aktiv gestalteten Wandel – ganz im Sinne von „Reach Higher“, der PALFINGER‑Strategie 2030+.

↗ÜBER PALFINGER

PALFINGER setzt mit innovativen Kran- und Hebelösungen weltweit Maßstäbe. Als ein führendes Technologie- und Maschinenbauunternehmen transformiert PALFINGER die Bedürfnisse seiner Kunden in nahtlos integrierte Lösungen. Ein breites Produktportfolio und regionaler Footprint ermöglichen ausbalanciertes profitables Wachstum. Dabei liefert PALFINGER herausragende Performance mit dem Versprechen von Lifetime Excellence über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg.

Rund 12.000 Mitarbeitende, 30 internationale Fertigungsstandorte und ein globales Vertriebs- und Servicenetzwerk sorgen für weltweite Nähe zum Markt.

Seit 1999 an der Wiener Börse notiert, erzielte die PALFINGER AG im Jahr 2024 einen Umsatz von 2,34 Milliarden Euro.

Rückfragehinweis:

Hannes Roither | VP Investor Relations | PALFINGER AG

M +43 664 206 9247 | h.roither@palfinger.com

Text und entsprechendes Bildmaterial stehen unter „News" auf der Internetseite www.palfinger.com zur Verfügung.

