EQS-News: SIXT erzielt Rekordjahr 2025: Umsatz währungsbereinigt um rund 9 % auf 4,3 Mrd. Euro gesteigert – Gewinn legt um fast 20 % zu

SIXT erzielt Rekordjahr 2025: Umsatz währungsbereinigt um rund 9 % auf 4,3 Mrd. Euro gesteigert – Gewinn legt um fast 20 % zu 2026 erneuter Umsatzrekord bei weiter verbesserter Marge erwartet – Globales Loyalty Programm SIXT ONE erweitert Mobility Plattform

Pullach, 4. März 2026 – Der Mobilitätsanbieter SIXT hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem neuen Umsatzrekord abgeschlossen und seine Profitabilität in einem insgesamt angespannten Branchenumfeld signifikant gesteigert.

Der Konzernumsatz stieg währungsbereinigt um 8,7 % (nominal +7,0 %) auf 4,28 Mrd. Euro (Vj: 4,00 Mrd. Euro)

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) legte signifikant um 19,5 % auf 400,5 Mio. Euro zu (Vj: 335,2 Mio. Euro)

Die EBT-Marge verbesserte sich auf 9,4 % (Vj: 8,4 %)

Seit 2019 hat SIXT seinen Umsatz im Mobility Geschäft um 1,8 Mrd. Euro – ein Plus von mehr als 70 % – gesteigert und blickt inzwischen auf 18 aufeinanderfolgende Rekordquartale zurück. Wachstumstreiber waren einmal mehr die starke Kundennachfrage aufgrund konsequenter Internationalisierung – insbesondere in Nordamerika und Europa – sowie die klare Premium- und Digitalstrategie. Entgegen dem Branchentrend konnte SIXT 2025 erneut in allen Regionen stark wachsen und seine Marktposition gegen den Wettbewerb in jedem regionalen Segment weiter ausbauen:

Deutschland: +2,8 % vs. FY24 (FY25: EUR 1,2 Mrd.)

Europa: +12,6 % vs. FY24 (FY25: EUR 1,7 Mrd.)

Nordamerika: +4,1 % vs. FY24 / +9,0 % FX-bereinigt (FY25: EUR 1,4 Mrd.)

In den USA überschritt der Umsatz das erste Mal in der Geschichte des Unternehmens die Marke von 1,5 Mrd. USD. Seit dem Jahr 2019 stieg der Umsatz um 181 % und hat sich damit nahezu verdreifacht. Mit einem Volumen von rund 40 Mrd. USD sind die USA der größte Autovermietungsmarkt weltweit und bieten SIXT – besonders im Premiumsegment – erheblichen Expansionsspielraum über viele Jahre hinweg.

WEITERER AUSBAU DER PREMIUM-POSITIONIERUNG – OPTIMIERTE FLOTTENPLANUNG

SIXT setzte 2025 seine Premiumstrategie konsequent fort und steigerte die Anzahl der Premiumfahrzeuge in seiner Flotte um mehr als 20.000 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen setzt dabei bewusst auf eine knappe und innerhalb der Nachfrage liegende Flotte, welche um 6,9 % auf 196.900 Fahrzeuge anstieg – und damit unterproportional zum Umsatzwachstum von währungsbereinigt 8,7 %. Neben dem Premiumausbau und der Kapazitätsdisziplin zahlten sich auch die hohen Investitionen in KI-basierte Flottensysteme aus. So konnte die Auslastung trotz hoher Marktvolatilität – insbesondere in den USA – nochmals gesteigert werden.

Alexander Sixt, Co-CEO der Sixt SE:

"2025 war für SIXT ein starkes Jahr: Wir konnten einen erneuten Rekordumsatz erzielen und unsere Profitabilität um fast 20 % steigern. Möglich wurde das durch konsequente Flotten-Disziplin, den weiteren Ausbau unseres Premiumsegments und gezielte Investitionen in Technologie – ein Ansatz, den wir in einem sicherlich künftig weiter volatilen Umfeld mit derselben Klarheit, Disziplin und Zurückhaltung fortführen müssen, um nachhaltig profitabel zu wachsen. Mein besonderer Dank gilt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit – sie sind es, die unsere Kunden jeden Tag mit Professionalität, Exzellenz und Leidenschaft begeistern."

SIXT ONE: PLATTFORM FÜR STÄRKERE KUNDENBINDUNG

Mit SIXT ONE hat SIXT im vierten Quartal 2025 seine Mobilitätsplattform um ein skalierbares, vollständig digital integriertes globales Kundenbindungsprogramm erweitert. Kunden profitieren von schnelleren Abholungsprozessen, klar definierten Statusstufen sowie einem transparenten Punktesystem, mit dem sie voll digital Vorteile aufbauen und flexibel einlösen können. Bereits in den ersten Wochen verzeichnete das Programm mehrere Hunderttausend Anmeldungen und eine über den Erwartungen liegende Akzeptanz. Nach dem erfolgreichen US-Start im vierten Quartal 2025 folgte die Einführung in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu Jahresbeginn 2026. Das Ausrollen in alle weiteren Corporate Länder ist für das erste Quartal 2026 vorgesehen. Für SIXT stärkt SIXT ONE die Wiederbuchungsraten, erhöht den Anteil direkter Kundenbeziehungen und verbessert damit nachhaltig die strukturelle Qualität der Umsätze.

Konstantin Sixt, Co-CEO der Sixt SE:

"Mit SIXT ONE verwandeln wir Transaktionen in Kundenbeziehungen – und das in globalem Maßstab. Wir bauen unsere direkte Kundenbindung weiter aus und schaffen eine Plattform, die wiederkehrende Umsätze strukturell stärkt. Premiumerlebnis, Technologie und datenbasierte Kundenbindung greifen dabei ineinander."

GESTEIGERTE PROFITABILITÄT SCHAFFT STRATEGISCHEN HANDLUNGSSPIELRAUM

Ergebnis vor Steuern (EBT): 400,5 Mio. Euro (+19,5 %; Vj: 335,2 Mio. Euro)

Konzernergebnis: 285,8 Mio. Euro (+17,2 %; Vj: 243,9 Mio. Euro)

Eigenkapital: 2,15 Mrd. Euro (+22 Mio. Euro nach Dividendenausschüttung; bereinigt um Währungsumrechnungseffekte: +161 Mio. Euro)

Ergebnis je Stammaktie: 6,08 Euro (Vj: 5,19 Euro)

Hohe Ausschüttungsquote von 53 % des Konzernergebnis: Vorstand schlägt Dividende von 3,20 Euro je Stammaktie / 3,22 je Vorzugsaktie vor (+18,5 %; Vj: 2,70 Euro / 2,72 Euro)

Unsere starke Ertragskraft ist die Grundlage, um konsequent in Marke, Infrastruktur, Technologie und Service zu investieren, gleichzeitig unser Eigenkapital weiter zu stärken und eine attraktive Dividende auszuschütten.

Dr. Franz Weinberger, CFO der Sixt SE:

"Die knappe und innerhalb der Nachfrage liegende Flottenausweitung bei gleichzeitigem Umsatz- und Gewinnwachstum zeigt die Effizienz unseres Kapitaleinsatzes. Mit unserer Eigenkapitalquote von über 30 % verfügen wir - nicht nur im Branchenvergleich – über eine äußerst solide finanzielle Basis. Kostendisziplin und Wachstumsinvestitionen schließen sich bei SIXT nicht aus – im Gegenteil: Effizienzgewinne schaffen gezielt den Spielraum, den wir in Technologie, Marke und Premiumflotte investieren."

AUSBLICK 2026: WEITERES PROFITABLES WACHSTUM

Die wirtschaftliche Lage bleibt angesichts geopolitischer Risiken unter Druck. Für die USA wird ein moderates Wachstum von 2,4 % erwartet. Der IWF rechnet mit einem geringen Plus für den Euroraum von 1,3 % und für Deutschland von 1,0 %. Auch der Reisesektor erwartet mit einem prognostizierten Anstieg der Passagiere im Luftverkehr von 4,9 % (IATA) und einem Wachstum von 3 bis 4 % im internationalen Tourismus (UN Tourism) nur mäßige Steigerungen. Trotz geopolitischer Unsicherheiten und moderater makroökonomischer Prognosen erwartet SIXT für 2026 einen erneuten Umsatzrekord zwischen 4,45 und 4,60 Mrd. Euro sowie eine EBT-Rendite im Bereich von 10 %. SIXT setzt dabei auch 2026 seinen strategischen Kurs konsequent fort: Dazu gehört neben der weiter konsequenten Umsetzung seiner Premiumstrategie, Investitionen in Technologie und Automatisierung, dem Wachstum in allen regionalen Segmenten, vor allem erneut eine bewusst knappe und in volatilen Zeiten noch diszipliniertere Flottensteuerung, die hohe Auslastung und stabile Profitabilität sicherstellt.

PROGNOSE 2026:

Umsatz: 4,45-4,60 Mrd. Euro

EBT-Rendite: ~10 %

