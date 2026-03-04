EQS-News: TRATON GROUP erzielt 2025 robusten Auftragseingang in Europa

EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Auftragseingang wächst im Jahr 2025 um 7 % auf 281.300 (Vorjahr: 263.600) Fahrzeuge, in Europa sogar um 32%

Umsatz der TRATON GROUP geht 2025 in schwierigem Marktumfeld um 7 % auf 44,1 Mrd € zurück

Bereinigtes Operatives Ergebnis erreicht 2,8 Mrd €, nach 4,4 Mrd € im Vorjahr

Bereinigte Operative Rendite erreicht 6,3 % (Vorjahr: 9,2 %)

Ergebnis pro Aktie liegt bei 3,09 € (Vorjahr: 5,61 €)

Vorstand und Aufsichtsrat von TRATON schlagen Dividende von 0,93 € je Aktie vor

Prognose für 2026 bei Absatz und Umsatz in der Bandbreite von ‒ 5 bis + 7 %

Prognose für bereinigte Operative Rendite in der Bandbreite von 5,3 bis 7,3 %

Prognose für Netto-Cashflow TRATON Operations zwischen 0,9 und 1,7 Mrd €

München, 4. März 2026 – Die TRATON GROUP hat im Jahr 2025 in einem schwierigen Marktumfeld trotz eines um 9 % rückläufigen Absatzes auf 305.500 (2024: 334.200) Fahrzeuge den Umsatzrückgang auf 7 % begrenzen können. Der Umsatz lag somit bei 44,1 (2024: 47,5) Mrd €. Belastend wirkte vor allem der Absatz- sowie Umsatzrückgang im Bereich Neufahrzeuge bei TRATON Operations, und zwar insbesondere in Nordamerika und Brasilien. Das Vehicle-Services-Geschäft entwickelte sich hingegen stabil. Der Anteil des Vehicle-Services-Geschäfts am Umsatz von TRATON Operations stieg von 18 % auf 21 %. TRATON Financial Services konnte den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 13 % auf 2,2 Mrd € steigern.

Im Gegensatz zum Umsatz stieg der Auftragseingang der Gruppe im Jahr 2025 um 7 % auf 281.300 (2024: 263.600) Fahrzeuge an, in Europa wuchs er gar um 32 %. Dies lag vor allem an einem starken Auftragsanstieg bei Lkw in der Region EU27+3, getrieben vom steigenden Ersatzbedarf der Kunden wegen alternder Fahrzeuge und hoher Nutzung. In Nordamerika blieben die Kunden infolge von Unsicherheiten hinsichtlich der Auswirkungen der US-Zollpolitik und im Zuge der anhaltenden Rezession im Frachtmarkt weiterhin zurückhaltend, was den Lkw-Auftragseingang negativ beeinflusste. In Südamerika war in einem zunehmend herausfordernden Konjunkturumfeld eine abnehmende Dynamik zu beobachten, die insbesondere von Brasilien ausging und sich in der gesamten Region in geringeren Lkw-Auftragseingängen im mittelschweren und vor allem schweren Lkw-Segment spiegelte. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Absatz (Book-to-bill Ratio) verbesserte sich 2025 auf 0,9 (2024: 0,8).

Das bereinigte Operative Ergebnis der TRATON GROUP lag im Jahr 2025 bei 2,8 (2024: 4,4) Mrd €. Der geringere Lkw-Absatz belastete das Ergebnis, ebenso wie die daraus resultierende niedrigere Kapazitätsauslastung der Werke, zusätzliche Kosten aus US-Zöllen, aber auch Währungseffekte, vor allem aufgrund der Aufwertung der schwedischen Krone, zudem Aufwendungen für den Produktionsstart des neuen Werks in China. Die bereinigte Operative Rendite lag mit 6,3 % zwar um 2,9 Prozentpunkte unter dem Niveau des Vorjahres (2024: 9,2 %), war damit aber innerhalb der prognostizierten Bandbreite von 6,0 bis 7,0 %.

Christian Levin, CEO der TRATON GROUP: „Wir können mit Stolz auf die organisatorische und strategische Weiterentwicklung der TRATON GROUP im Jahr 2025 blicken. Am 1. Juli 2025 hat die TRATON Group R&D ihre Arbeit aufgenommen, und wir haben damit einen wichtigen Meilenstein erreicht. Das aus 9.000 Mitarbeitern bestehende Team entwickelt nun gemeinsam Produkte für Kunden unserer Marken und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu einer kosteneffizienteren und schnelleren Produktentwicklung. Dies spielt insbesondere für die Weiterentwicklung des TRATON Modular System (TMS) eine herausragende Rolle. Basierend auf einer gemeinsamen Fahrzeugarchitektur kombiniert mit standardisierten Schnittstellen können wir die Anforderungen unserer Kunden auf der ganzen Welt damit bestmöglich erfüllen.

Die Meilensteine, die wir in China, dem weltweit größten Lkw-Markt, erreichen konnten, möchte ich ebenfalls hervorheben. In Rugao haben wir einen Industrial Hub eröffnet. Die Entwicklung und Produktion vor Ort in Rugao basierend auf dem TMS erlauben eine bessere Anpassung unseres Produkt- und Serviceportfolios sowie unseres Geschäftsmodells an den Langstreckentransport in China und ermöglichen uns, den Wandel zu nachhaltigerem Transport voranzutreiben. Durch unsere Präsenz in China erhalten wir Zugang zu lokalem Wissen aus Forschung und Entwicklung und fortschrittlichen technologischen Fähigkeiten, die uns weltweit stärken – insbesondere in Bereichen wie Elektrifizierung, Digitalisierung, Automatisierung und Konnektivität. Darüber hinaus profitieren wir von „China Speed“ und dem „China Way of Work“ und nutzen die Vorteile niedrigerer Faktorkosten. Wir stärken auch unsere regionalen Lieferketten und erhöhen damit unsere Widerstandsfähigkeit.

Wir haben 2025 als Gruppe viele Hürden überwunden, und dabei gleichzeitig unseren Marktanteil verteidigt. Auf das anspruchsvolle wirtschaftliche und politische Umfeld im Jahr 2025 hat die TRATON GROUP mit Anpassungen wie dem langsameren Hochlauf der Elektrifizierung in Nordamerika reagiert. Darüber hinaus legen wir den Fokus auf Kostenkontrolle und investieren zeitgleich in Bereiche, die für die Zukunft der Gruppe eine zentrale Rolle spielen. Damit stellen wir sicher, dass wir auch künftig unserem Anspruch gerecht werden können: ‚Transforming Transportation Together. For a sustainable world.‘“

Fortschritte bei der Elektromobilität

Die TRATON GROUP hat auf dem Weg zu nachhaltigem Transport im Jahr 2025 wichtige Meilensteine erreicht. Scania hat bei der Branchenveranstaltung EVS38 den Launch des schnellen Ladestandards Megawatt Charging System (MCS) gefeiert. Damit können batteriebetriebene Nutzfahrzeuge bis zu doppelt so schnell geladen werden wie mit dem bisherigen Standard CCS. Ein E-Lkw kann so innerhalb von weniger als einer halben Stunde rund 80 Prozent seiner Batterie laden. MAN hat im Juni 2025 die Serienproduktion von batterieelektrischen Schwerlast-Lkw im Stammwerk München gestartet. Dort werden nun Elektro- und Diesel-Lkw in einer vollintegrierten Mischproduktion auf derselben Produktionslinie in Serie gefertigt. Dies erhöht die Flexibilität in der Produktion und gleichzeitig die Kapitaleffizienz. Mit dem Modell Lion’s Coach E hat MAN zudem als erster europäischer Hersteller einen vollelektrischen Reisebus auf den Markt gebracht, der im Oktober 2025 die Auszeichnung als „Sustainable Bus of the Year 2026“ erhalten hat. Volkswagen Truck & Bus (VWTB) hat nach einer erfolgreichen Testphase in São Paulo im Dezember 2025 mit der Auslieferung der ersten Charge von 100 Einheiten des neuen e-Volksbus begonnen. Das batterieelektrische Modell wird bald auch in weiteren brasilianischen Städten verfügbar sein. Bei der UN-Klimakonferenz COP30 in Belém 2025 stellte VWTB zusammen mit einem Verbund aus Logistikunternehmen, Infrastrukturanbietern und der brasilianischen Regierung das Projekt „e-Dutra“ vor. Hierbei handelt es sich um eine der umfangreichsten privatwirtschaftlichen Kooperationen zur Dekarbonisierung des brasilianischen Transportsektors. Die Initiative will durch Bündelung von Bedarfen und Interessengruppen das Investitionsrisiko in die Ladeinfrastruktur reduzieren und die Verbreitung emissionsfreier Lkw fördern.

Dr. Michael Jackstein, CFO und CHRO der TRATON GROUP: „Wir haben es 2025 geschafft, in einem sehr herausfordernden Marktumfeld den Umsatzrückgang zu begrenzen. Gleichzeitig haben wir mit Group R&D ein enormes Organisationsprojekt gestemmt. Mit unserer bereinigten Operativen Rendite in Höhe von 6,3 % liegen wir innerhalb der prognostizierten Bandbreite. Unser klares Ziel ist es, die Rendite auch 2026 mindestens stabil zu halten, obwohl die Auswirkungen der US-Zölle im Gegensatz zum Vorjahr nun das gesamte Geschäftsjahr belasten dürften. Diese Belastung müssen wir in der gesamten Gruppe durch kostensenkende Maßnahmen so weit wie möglich ausgleichen.

An unserem Ziel, die Nettoverschuldung des Industriegeschäfts bis zum Ende des Jahrzehnts vollständig abzubauen, halten wir fest. Dafür benötigen wir allerdings auch Rückenwind aus den Lkw-Märkten. Zumindest in Europa sehen wir derzeit ermutigende Anzeichen. Positive Auswirkungen könnten auch von der Investitionsoffensive der deutschen Bundesregierung kommen. Während wir einerseits auf die Schuldenreduzierung fokussieren, dürfen wir andererseits aber die Investitionen in die Transformation nicht vernachlässigen. Schlüsselbereiche sind das TRATON Modular System, batterieelektrische Fahrzeuge und autonomes Fahren. Nur so bleiben wir wettbewerbsfähig und schaffen langfristig Wert für unsere Aktionäre.

Wir haben eine klare Dividendenstrategie, die eine Ausschüttung zwischen 30 und 40 % unseres Nettogewinns vorsieht. Im vergangenen Jahr haben wir uns für das untere Ende von 30 % entschieden, an dieser Quote wollen wir festhalten. Entsprechend werden wir der Hauptversammlung eine Dividende von 0,93 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vorschlagen. Natürlich würden wir unseren Aktionären gerne eine höhere Dividende bieten, aber die kontinuierliche Reduzierung unserer Nettoverschuldung ist für uns ebenso wichtig. Denn diese wird letztlich auch zur Wertschaffung für unsere Anteilseigner beitragen.“

Die TRATON-Marken im Jahr 2025

Scania hat im Geschäftsjahr 2025 beim Umsatz einen moderaten Rückgang auf 17,9 (2024: 18,9) Mrd € verzeichnet, im Wesentlichen aufgrund des rückläufigen Absatzes. Während der Lkw-Absatz in einem schwachen Markt in Europa nur leicht sank, waren die Lkw-Verkaufszahlen in Brasilien sehr stark rückläufig. Die daraus resultierende Belastung des Umsatzes konnte nur teilweise durch das moderat wachsende Vehicle-Services-Geschäft kompensiert werden. Die bereinigte Operative Rendite erreichte 10,7 (2024: 14,81) %. Belastend wirkten der volumenbedingte Umsatzrückgang, negative Währungseffekte und Aufwendungen für den Aufbau des neuen chinesischen Produktionsstandorts. Der Absatz ging um 8 % auf 94.100 (2024: 102.100) Fahrzeuge zurück. Der Auftragseingang legte hingegen um 14 % auf 92.400 (2024: 81.000) Fahrzeuge zu. Ein herausforderndes Umfeld in Südamerika, insbesondere Brasilien, mit erheblich niedrigeren Auftragseingängen konnte durch einen sehr starken Anstieg in der Region EU27+3 mehr als kompensiert werden.

MAN Truck & Bus konnte den Umsatz 2025 aufgrund des höheren Neufahrzeugabsatzes leicht auf 14,1 (2024: 13,7) Mrd € steigern. Die bereinigte Operative Rendite lag mit 6,4 (2024: 6,71) % leicht unter dem Vorjahresniveau, vor allem aufgrund eines veränderten Produkt- und Regionen-Mixes sowie höherer Herstellkosten. Der Absatz lag im Wesentlichen aufgrund höherer Verkaufszahlen bei Bussen und dem Transporter MAN TGE mit insgesamt 101.600 (2024: 96.000) Fahrzeugen moderat über dem Vorjahresniveau. Einen sehr starken Anstieg verzeichnete MAN hingegen beim Auftragseingang, mit einem Plus von 30 % auf 100.000 (2024: 77.100) Fahrzeuge. Dies lag insbesondere an einer sehr stark zunehmenden Lkw-Nachfrage in der Region EU27+3. Gleichzeitig stieg die Nachfrage nach dem MAN TGE stark an, was unter anderem auf den Erfolg der Internationalisierungsstrategie zurückzuführen ist.

International erzielte 2025 einen Umsatz von 8,2 (2024: 11,1) Mrd €. Die schwache Nachfrage- und Absatzentwicklung führte zu einem starken Rückgang des Neufahrzeugumsatzes und einem deutlichen Rückgang des Vehicle-Services-Umsatzes. Die bereinigte Operative Rendite lag bei 0,1 (2024: 6,51) %. Der Absatz von International erreichte 63.700 (2024: 90.600) Fahrzeuge. Die Entwicklung im US-Markt war 2025 durch hohe Unsicherheiten hinsichtlich der Auswirkungen von Importzöllen und der schwachen Entwicklung der Frachtmärkte geprägt. In diesem Umfeld blieben die Lkw-Kunden sehr zögerlich. Zusätzlich belastete eine schwächere Nachfrage in Mexiko, nachdem Euro 5-Vorzieheffekte das dortige Geschäft im Vorjahr begünstigt hatten. Der Bus-Absatz von International stieg hingegen stark an. Die Zurückhaltung der Kunden aufgrund der US-Zölle und der Schwäche des Frachtmarkts wirkte sich ebenso beim Auftragseingang von International aus, der auf 46.200 (2024: 56.600) Fahrzeuge zurückging.

Volkswagen Truck & Bus hat im Jahr 2025 einen Umsatz von 2,8 (2024: 2,9) Mrd € erzielt und die bereinigte Operative Rendite mit 11,7 (2024: 11,91) % nahezu auf dem Niveau des Vorjahres gehalten. Der Absatz legte leicht auf 46.200 (2024: 45.800) Fahrzeuge zu. Der Rückgang in Mexiko wurde durch gestiegene Lkw-Absätze in Argentinien, Chile und Kolumbien ausgeglichen. Im Kernmarkt Brasilien bewegte sich der Lkw-Absatz im Gesamtjahr auf dem Niveau des Vorjahres, trotz einer nachlassenden Dynamik in der zweiten Jahreshälfte. Der Auftragseingang lag bei 43.000 (2024: 48.900) Fahrzeugen. Vor allem in Brasilien war das Marktumfeld geprägt von gestiegenen Händlerbeständen, hohen Zinsen und Inflationsdruck.



1 Mit der Etablierung von Group R&D werden seit dem 1. Juli 2025 markenübergreifende F&E-Projekte überwiegend zentralisiert erfasst und nach vordefinierten Beteiligungsschlüsseln auf die Marken verteilt. Zur Vergleichbarkeit wurden die betroffenen Vorjahreswerte der einzelnen Segmente entsprechend angepasst. Weitere Angaben finden sich im Geschäftsbericht auf Seite 36.

Ausblick auf das Jahr 2026

Wir gehen davon aus, dass die globale Wirtschaft im Jahr 2026 mit einer ähnlichen Dynamik wachsen wird wie im Vorjahr. Über alle Marken und alle Fahrzeugklassen hinweg gehen wir von einer Absatzentwicklung der TRATON GROUP in der Bandbreite von ‒ 5 bis + 7 % aus. Der Umsatz der TRATON GROUP sowie der Umsatz des Geschäftsfelds TRATON Operations sollte sich ebenfalls in dieser Bandbreite von – 5 bis + 7% bewegen. Die Gruppe will Zusatzkosten aus Zöllen durch Mitigierungs- und Kostenmaßnahmen so gut wie möglich kompensieren. Diese Maßnahmen werden allerdings erst sukzessive im Jahresverlauf greifen. Daher wird die bereinigte Operative Rendite im 1. Quartal 2026 voraussichtlich unter der prognostizierten Bandbreite für das Gesamtjahr liegen. Für die bereinigte Operative Rendite im Jahr 2026 wird eine Bandbreite von 5,3 bis 7,3 % prognostiziert. Der Netto-Cashflow des Geschäftsfelds TRATON Operations wird in einer Bandbreite zwischen 0,9 und 1,7 Mrd € erwartet. Wie im Berichtsjahr 2025 erwarten wir auch in 2026 eine Materialisierung des positiven Netto-Cashflows erst in der zweiten Jahreshälfte.

Die Prognose berücksichtigt die Ende 2025 vorherrschende Zollsituation. Im Vergleich zum Vorjahr sind in der Prognose für das Jahr 2026 deutlich mehr Unsicherheiten berücksichtigt, was sich in den gewählten Bandbreiten zeigt. Die Prognose steht insbesondere unter dem Vorbehalt geopolitischer Risiken sowie unerwarteter Auswirkungen der US-Handelspolitik.

Vorstand und Aufsichtsrat von TRATON werden auf der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 0,93 (2025: 1,70) € je Aktie vorschlagen. Dies entspricht wie im Vorjahr einer Ausschüttung von 30 % des Konzernergebnisses nach Steuern. Die Gesamtausschüttung umfasst 465 (2025: 850) Mio €.

Die wichtigsten Finanzkennzahlen der TRATON GROUP:

2025 2024 Veränderung TRATON GROUP Auftragseingang 281.325 263.575 7 % davon Lkw 224.243 208.519 8 % davon Busse 27.932 32.235 –13 % davon MAN TGE 29.150 22.821 28 % Absatz 305.486 334.215 –9 % davon Lkw 239.783 278.130 –14 % davon Busse 34.359 28.413 21 % davon MAN TGE 31.344 27.672 13 % TRATON GROUP Umsatz (in Mio €) 44.052 47.473 –7 % Operatives Ergebnis (in Mio €) 2.426 4.209 –1.783 Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 2.773 4.384 –1.611 Operative Rendite (bereinigt) (in %) 6,3 9,2 –2,9 ppt. TRATON Operations Umsatz (in Mio €) 42.536 46.182 –8 % Operatives Ergebnis (in Mio €) 2.745 4.601 –1.856 Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 3.092 4.776 –1.684 Operative Rendite (bereinigt) (in %) 7,3 10,3 –3,0 ppt. Netto-Cashflow (in Mio €) 1.643 2.834 -1.191 TRATON Financial Services Umsatz (in Mio €) 2.188 1.932 13 % Operatives Ergebnis (in Mio €) 167 205 –38 Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 167 205 –38 Eigenkapitalrendite (in %) 8,0 10,8 –2,8 ppt.

Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.

