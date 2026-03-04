EQS-News: Trina Storage vervollständigt Compliance-Rahmenwerk und stärkt Wettbewerbsfähigkeit in der EU durch strategische Zusammenarbeit mit UL Solutions

EQS-News: Trina Storage / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

Die Einhaltung der EU-Batterieverordnung wurde auf dem Energy Storage Summit in London anerkannt, wodurch die führende Rolle Europas im Bereich der Regulierung gestärkt wurde

LONDON, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Trina Storage, ein globaler Anbieter von Energiespeicherlösungen, nahm am Energy Storage Summit London 2026 teil, stellte seine vollständig integrierten Energiespeicherlösungen von der Zelle bis zum Wechselstrom vor und beteiligte sich an Branchendiskussionen über wichtige Markttrends und regulatorische Entwicklungen. Während der Veranstaltung erhielt Trina Storage von UL Solutions eine Anerkennung für die erfolgreiche Entwicklung eines Compliance-Rahmens und die Durchführung von Schulungen zur EU-Batterieverordnung (2023/1542). Damit unterstreicht das Unternehmen seine Bereitschaft, Kunden in allen europäischen Märkten mit vollständig qualifizierten Energiespeichersystemen zu unterstützen.

UL Solutions presented Trina Storage with formal recognition of its EU Battery Regulation Compliance Framework at Energy Storage Summit London.

Die Batterieverordnung (EU) 2023/1542 legt umfassende Anforderungen für den gesamten Lebenszyklus von Batterien fest, einschließlich Design, Produktion, Verwendung, Wiederverwendung und Recycling. Sie führt Verpflichtungen in Bezug auf Kennzeichnung, Angaben zu Leistung und Haltbarkeit, Berichterstattung über den CO2-Fußabdruck, eingeschränkte Stoffe, erweiterte Herstellerverantwortung und Sorgfaltspflicht ein, deren schrittweise Umsetzung bis 2036 fortgesetzt wird.

Trina Storage erfüllt alle derzeit geltenden Anforderungen für Energiespeichersysteme im Versorgungsmaßstab auf dem europäischen Markt und hat sein Compliance-Framework so strukturiert, dass es auch mit zukünftigen regulatorischen Entwicklungen im Einklang steht. Dazu gehören die CE-Kennzeichnung und -Etikettierung, Leistungs-, Haltbarkeits- und Sicherheitserklärungen sowie Upgrades des Batteriemanagementsystems (BMS), um die Transparenz hinsichtlich des Zustands und der Lebensdauer aller eingesetzten Systeme zu gewährleisten.

UL Solutions führte eine unabhängige Überprüfung des Compliance-Rahmens von Trina Storage durch und erbrachte Dienstleistungen, die Trina Storage dabei unterstützten, die Anforderungen der aktuellen EU-Batterieverordnung zu erfüllen. Das modulare, betriebsbereite System integriert die Compliance in die täglichen Geschäftsprozesse über den gesamten Lebenszyklus der Batterien hinweg und bietet eine strukturierte Anpassungsfähigkeit an zukünftige regulatorische Entwicklungen, wodurch die langfristige Wettbewerbsfähigkeit von Trina Storage auf dem EU-Markt zuverlässig sichergestellt wird.

„UL Solutions hat es sich zur Aufgabe gemacht, Hersteller bei der Navigation durch komplexe regulatorische Umfelder zu unterstützen", sagte Katja Parker-Akentieva, Global Director of Enterprise Sustainability in der Renewables Advisory Group bei UL Solutions. „Das Compliance-Framework von Trina Storage steht in starker Übereinstimmung mit der EU-Batterieverordnung und trägt dazu bei, eine solide Grundlage für den sicheren, transparenten und nachhaltigen Einsatz von Energiespeichern in ganz Europa zu schaffen."

„Compliance ist nicht nur eine regulatorische Verpflichtung – sie ist eine strategische Grundlage für Vertrauen, Bankfähigkeit und langfristiges Wachstum auf dem europäischen Energiespeichermarkt", sagte Gabriele Buccini, Leiter von Trina Storage Europe. „Durch den Aufbau eines systematischen, transparenten Compliance-Rahmens und die Zusammenarbeit mit führenden Drittpartnern wie UL Solutions ermöglichen wir unseren Kunden, mit Zuversicht voranzuschreiten und gleichzeitig die EU-Anforderungen vollständig zu erfüllen."

Trina Storage engagiert sich weiterhin für die Förderung von regulatorischer Führungsstärke, Systemsicherheit und Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus hinweg und unterstützt sowohl die Ziele Europas im Bereich saubere Energie als auch die globale Energiewende mit bankfähigen, konformen und leistungsstarken Energiespeicherlösungen.

