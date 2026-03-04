EQS-News: Viromed Medical AG unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb der relyon plasma GmbH – Strategischer Schritt zur integrierten Plattform für Kaltplasmatechnologie

EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Viromed Medical AG unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb der relyon plasma GmbH – Strategischer Schritt zur integrierten Plattform für Kaltplasmatechnologie

Rellingen, 4. März 2026 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A40ZVN7), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, hat eine Absichtserklärung zum Erwerb der relyon plasma GmbH („relyon“) unterzeichnet. Das Unternehmen mit Sitz in Regensburg ist ein Tochterunternehmen der TDK Electronics AG und zählt zu den technologisch führenden Anbietern im Bereich der atmosphärischen Plasmatechnologie.

relyon entwickelt modulare Systeme sowie kundenspezifische OEM-Komponenten für industrielle und medizinische Anwendungen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein umfangreiches internationales Patentportfolio im Bereich der Plasmatechnologie. In den vergangenen Jahren hat relyon gemeinsam mit Viromed die Kaltplasma-Medizinprodukte der Produktfamilien ViroCAP® und PulmoPlas® entwickelt und übernimmt derzeit die Produktion dieser Systeme im Auftrag von Viromed.

Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG, erklärt: „Mit der geplanten Integration von relyon stärken wir unsere technologische Souveränität und erhöhen unsere Wertschöpfungstiefe signifikant. Wir bündeln ein umfangreiches Patentportfolio, Entwicklungskompetenz und Fertigungskapazität in einer integrierten Struktur und schaffen damit die Grundlage für eine effizientere Skalierung. In Kombination mit unserer medizinischen Expertise und Marktdurchdringung entsteht eine integrierte Plasma-Plattform, die in dieser Form international einzigartig ist. Dies unterstreicht unseren Anspruch, im globalen Markt für atmosphärische Kaltplasmatechnologie eine führende Rolle einzunehmen. Unser Ziel ist es, diese Technologie international weiter zu industrialisieren und Viromed langfristig als integrierten Anbieter mit hoher technologischer und industrieller Kompetenz zu positionieren.“

Strategische Integration entlang der Wertschöpfungskette

Die beabsichtigte Transaktion zielt darauf ab, die technologische und industrielle Basis von Viromed im Bereich der atmosphärischen Kaltplasmatechnologie substanziell zu erweitern. Vorbehaltlich des Vollzugs würden Forschung, Entwicklung, industrielle Fertigung sowie das internationale Patentportfolio von relyon erstmals in einer eng verzahnten Struktur zusammengeführt. Durch diese vertikale Integration erhöht Viromed die Kontrolle über zentrale Wertschöpfungsstufen, reduziert Abhängigkeiten von externen Entwicklungs- und Produktionsleistungen und schafft die strukturellen Voraussetzungen für die Weiterentwicklung der Technologie.

Stärkung der technologischen Position

Mit dem direkten Zugriff auf das Patentportfolio von relyon erweitert Viromed zudem seine Patentbasis und sichert die technologische Weiterentwicklung langfristig ab. Die Kombination aus medizinisch validierter Anwendungskompetenz, Engineering-Expertise und industrieller Fertigungstiefe erhöht die Markteintrittsbarrieren. Damit verbessert Viromed seine strategische Ausgangsposition für weiteres Wachstum und stärkt die internationale Wettbewerbsfähigkeit in einem technologiegetriebenen Marktumfeld.

Positionierung in einem Wachstumsmarkt

Atmosphärische Kaltplasmatechnologie ist in unterschiedlichen Anwendungsfeldern einsetzbar – unter anderem breit in der Medizin, in industriellen Prozessen sowie perspektivisch in angrenzenden Bereichen wie Agrar- oder Wassertechnologie. Langfristige Treiber wie steigende regulatorische Anforderungen, Nachhaltigkeitsziele sowie die zunehmende Relevanz antimikrobieller Lösungen unterstützen das Marktpotenzial. Mit der geplanten Transaktion verfolgt Viromed das Ziel, die eigene Position in diesem Umfeld strategisch weiter auszubauen und die Grundlage für nachhaltiges, skalierbares Wachstum zu stärken.

Details zur Transaktion

Die Höhe des Kaufpreises ist derzeit Gegenstand der Verhandlungen, wird sich aber nach Einschätzung von Viromed im unteren bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich bewegen. Der Abschluss des entsprechenden Anteilskaufvertrags wie auch der Vollzug der Transaktion werden im zweiten Quartal 2026 erwartet und wird unter dem Vorbehalt einer erfolgreichen Due-Diligence-Prüfung sowie der Erfüllung üblicher Vollzugsbedingungen stehen.

Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreien. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu reaslisieren.

www.viromed-medical-ag.de

Kontakt Viromed

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

Pressekontakt

E-Mail: viromed@kirchhoff.de

