EQS-News: VR Equitypartner beteiligt sich an TOP-SPORT, einem führenden Anbieter für Sporthalleninnenausbau

Frankfurt am Main / Rheda-Wiedenbrück, 04. März 2026 – Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner und die NRW.BANK übernehmen gemeinsam die Mehrheit an der TSS Holding GmbH („TOP-SPORT“), einem führenden Full-Service-Anbieter für den Sporthalleninnenausbau. Verkäufer ist ein von der Münchener Beteiligungsgesellschaft GFEP Family Equity beratener Fonds, der sich minderheitlich rückbeteiligt. Das Management wird sich im Zuge der Transaktion ebenfalls beteiligen und die Weiterentwicklung der Gruppe maßgeblich vorantreiben.

TOP-SPORT, mit Hauptsitz in Rheda-Wiedenbrück, wurde 1996 gegründet und in der heutigen Struktur seit 2018 über eine gezielte Buy-and-Build-Strategie aufgebaut. Die Gruppe umfasst fünf operative Gesellschaften an fünf Standorten in Deutschland sowie einem Standort in Dänemark und ist in Deutschland als führender Anbieter zertifizierter Boden-, Wand- und Akustiksysteme positioniert. Mit eigener Produktentwicklung, Produktion und Montage verfolgt die Gruppe einen „Alles-aus-einer-Hand“-Ansatz. Zu den Kunden zählen vor allem öffentliche Auftraggeber, Generalunternehmer und Sportvereine.

VR Equitypartner strebt gemeinsam mit dem Co-Investor NRW.BANK und dem Management den Aufbau eines europäischen Champions im Bereich Sporthalleninnenausbau an. Im Mittelpunkt stehen die kontinuierliche Weiterentwicklung der internen und externen Produktions-, Montage- und Vertriebskapazitäten, die Erschließung zusätzlicher europäischer Märkte sowie die weitere Standardisierung und Verbreiterung des Produktangebots. Darüber hinaus sieht die Wachstumsstrategie auch selektive Add-on-Akquisitionen vor, um das Portfolio um komplementäre Gewerke und Produkte zu ergänzen.

Christian Futterlieb, Geschäftsführer bei VR Equitypartner, kommentiert: „TOP-SPORT überzeugt als leistungsfähiger Vollsortimenter in einem nachhaltig wachsenden Markt, der vom Sanierungsstau in den Kommunen profitiert. Besonders beeindruckt haben uns die hohe Ausschreibungskompetenz, die diversifizierte Kundenbasis sowie der starke Track-Record des Unternehmens. Die Innovationsstärke der Gruppe ist eine hervorragende Basis, um bestehende Märkte weiter zu durchdringen und neue Wachstumsfelder zu erschließen. Hier können wir auf unsere umfassende Erfahrung bei der Weiterentwicklung von Unternehmen unter anderem aus den Bereichen Gebäude(aus)bau und Infrastruktur sowie im Handwerk aufsetzen.“

„TOP-SPORT steht für Innovation und Qualität im Sporthalleninnenausbau – ein Bereich, der für Bildung, Sport und Gesundheit zentrale Bedeutung hat“, sagt Johanna Antonie Tjaden-Schulte, Mitglied des Vorstands der NRW.BANK. „Als Förderbank für Nordrhein-Westfalen unterstützen wir die Weiterentwicklung mittelständischer Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Mit dieser Beteiligung wollen wir die Wettbewerbsfähigkeit von TOP-SPORT auf europäischer Ebene stärken.“

Pascal Neblik, Geschäftsführer der TSS Holding, sagt: „Mit VR Equitypartner und der NRW.BANK gewinnen wir verlässliche, langfristig orientierte Wachstumspartner mit ausgewiesenem Track Record im deutschen Mittelstand. Beide teilen unsere Vision, TOP-SPORT als europäischen Marktführer im Sporthalleninnenausbau zu etablieren. Das Netzwerk und die Erfahrung beider Investoren – insbesondere in den Bereichen Internationalisierung, Buy-and-Build und Digitalisierung von Prozessen – werden uns dabei entscheidend unterstützen.“

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der kartellbehördlichen Zustimmung. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

VR Equitypartner im Überblick:

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR.

Weitere Informationen finden Sie unter

www.vrep.de

.

Das Transaktionsteam von VR Equitypartner:

Tim Feld, Christian Ockenfuß, Sebastian Winkler, Jens Schöffel, Jens Osthoff, Wiebke Langhans.

Von VREP in die Transaktion eingebundene Beratungshäuser:

Legal: Luther (Philipp Glock, Dominique Kurtz, Michael Ströbel)

Commercial: Bluemont (Markus Fränkel, Sascha Vollmerhausen)

Financial: Grant Thornton (Esmir Salcinovic, Daniel Brückelt)

Tax: Luther (Nicole Fröhlich, Viktoria Kremer)

Kontakt:

IWK Communication Partner

Christina Wiedemann

T: +49 89 2000 30 30

E: vrep@iwk-cp.com

