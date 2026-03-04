EQS-NVR: Your Family Entertainment AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Uhr
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Your Family Entertainment AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Your Family Entertainment AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

04.03.2026 / 15:15 CET/CEST
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Your Family Entertainment AG
Türkenstraße 87
80799 München
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)04.03.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

15.559.052
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

Sprache:Deutsch
YOUR FAMILY ENTERTAINMENT

