EQS-NVR: Your Family Entertainment AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Your Family Entertainment AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



04.03.2026 / 15:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Your Family Entertainment AG

Türkenstraße 87

80799 München

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 04.03.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

15.559.052

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

Sprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG Türkenstraße 87 80799 München Deutschland Internet: www.yfe.tv

