EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Bitte beachten Sie, dass sich der gewählte Grund der Mitteilung auf die spezifische Aktivität bezieht, die an dem Tag stattfand, an dem der Schwellenwert überschritten oder erreicht wurde und dies zur Auslösung der Meldepflicht beigetragen hat. Daher könnte dies nicht unbedingt dem Vergleich der Prozentwerte der neuen und letzten Mitteilung im Abschnitt Gesamtstimmrechtsanteile entsprechen.