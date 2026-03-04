EQS-PVR: pferdewetten.de AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: pferdewetten.de AG
pferdewetten.de AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

04.03.2026 / 13:16 CET/CEST
Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: pferdewetten.de AG
Straße, Hausnr.: Kaistr. 4
PLZ: 40221
Ort: Düsseldorf
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 391200QG00R11VCOUR60

2. Grund der Mitteilung
  Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
Änderung der Wandlungspreise von Wandelschuldverschreibungen der pferdewetten.de AG

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Prime Partners GmbH
Registrierter Sitz, Staat: Frankfurt am Main, Deutschland

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
Prime Capital Access S.A., SICAV-FIS

5. Datum der Schwellenberührung:
25.02.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 7,17 % 7,24 % 14,40 % 9.277.881
letzte Mitteilung 7,17 % 2,63 % 9,80 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A2YN777 0 474.946 0,00 % 5,12 %
DE000A40ZTL5 0 189.977 0,00 % 2,05 %
Summe 664.923 7,17 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Wandelanleihe 22/10/2030 457.142 4,93 %
Wandelanleihe 22/10/2030 214.285 2,31 %
      Summe 671.427 7,24 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Prime Partners GmbH % % %
Prime Capital AG % % %
Prime AIFM Lux S.A. 7,17 % 7,24 % 14,40 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
03.03.2026


Sprache: Deutsch
pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.pferdewetten.ag

Pferdewetten.de

