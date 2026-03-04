Evonik mit Umsatzrückgang - Dividende gekappt

(Stellt ⁠im zweiten Satz klar, Evonik ist im Nebenwerteindex MDax und nicht im DAX notiert:)

Düsseldorf, 04. Mrz (Reuters) - Der Spezialchemiekonzern Evonik ‌hat 2025 einen Umsatz- und Gewinnrückgang verbucht und zahlt weniger Dividende. Wie ⁠das MDax-Unternehmen am ⁠Donnerstag mitteilte, sank der Umsatz um sieben Prozent auf rund 14,1 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinzen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erreichte rund ‌1,9 Milliarden Euro. Unter ‌dem Strich blieb ein den Aktionären zurechenbarer Konzerngewinn von 265 Millionen Euro. Den ⁠Anteilseignern soll eine um 17 Cent ‌auf 1,00 Euro je ⁠Aktie reduzierte Dividende gezahlt werden.

Die bereinigte Ebitda-Marge lag bei 13,3 Prozent. Belastet wurde das Ergebnis vor ‌allem durch das ⁠Infrastruktur-Segment, das einen bereinigten ⁠operativen Verlust (Ebit) von 233 Millionen Euro auswies. Die beiden anderen Sparten Advanced Technologies und Custom Solutions arbeiteten hingegen profitabel.

