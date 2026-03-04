Großbritannien: Dienstleistungsstimmung fällt geringfügig

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der britischen Dienstleister hat sich im Februar geringfügig eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global sank im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 53,9 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt.

Der Indikator liegt damit weiter über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität.

"Die Geschäftstätigkeit in der britischen Dienstleistungswirtschaft hat sich im Februar weiter belebt, wobei das Wachstum nahe dem Fünfmonatshoch blieb, dass im Januar erreicht wurde", kommentierte Tim Moore, Volkswirt bei S&P Global Market. Gestiegene Unternehmensinvestitionen und Verbraucherausgaben stützten die Wirtschaft./jsl/jkr/stk

Das könnte dich auch interessieren

Dax eröffnet schwächer
Iran-Konflikt weitet sich aus - Hisbollah greift Israel an02. März · dpa-AFX
Iran-Konflikt weitet sich aus - Hisbollah greift Israel an
US-Regierung gescheitert
Aufschub bei Zoll-Rückzahlungen? Niederlage für Trump vor Berufungsgerichtgestern, 06:11 Uhr · dpa-AFX
Aufschub bei Zoll-Rückzahlungen? Niederlage für Trump vor Berufungsgericht
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wirdgestern, 17:00 Uhr · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Checkgestern, 14:45 Uhr · onvista
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirken02. März · onvista
Alle Premium-News