Intel-Chefaufseher Yeary geht - CEO Tan treibt Umbau voran

San Francisco, ⁠04. Mrz (Reuters) - Der US-Chiphersteller Intel bekommt einen neuen Chefaufseher. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats, Frank Yeary, werde sich nach der Hauptversammlung im Mai zurückziehen, teilte Intel am Dienstag mit. Sein ‌Nachfolger solle Craig Barratt werden. Der Wechsel erfolgt ein Jahr nach dem Amtsantritt von Konzernchef Lip-Bu Tan und ⁠markiert ⁠einen weiteren Umbau im Aufsichtsgremium des kriselnden Unternehmens. Bereits im vergangenen Jahr hatten drei Mitglieder ihren Rückzug angekündigt, kurz nachdem Tan das Ruder übernommen hatte.

Yeary gehörte dem Verwaltungsrat seit 2009 an und leitete ihn seit 2023. ‌In seine Amtszeit fielen vier Wechsel an ‌der Konzernspitze sowie der Verlust der technologischen Führungsrolle an den taiwanischen Rivalen TSMC. Tan und Yeary saßen bereits gemeinsam ⁠im Gremium, bis Tan dieses wegen Meinungsverschiedenheiten über den Sanierungskurs ‌verließ, bevor er als Konzernchef ⁠zurückkehrte. Der designierte Nachfolger Barratt gehört dem Verwaltungsrat seit 2025 an. Er arbeitete zuvor unter anderem für Qualcomm und Alphabet.

Seit seinem Amtsantritt hat Tan einen ‌Umbau eingeleitet, um Intel ⁠im Wettbewerb um Künstliche Intelligenz ⁠neu aufzustellen. Dazu gehörte die Ankündigung, die Belegschaft um rund 15 Prozent auf 75.000 Mitarbeiter zu verkleinern. Im Sommer war Tan ins Visier von US-Präsident Donald Trump geraten, der wegen angeblicher Interessenkonflikte seinen Rücktritt gefordert hatte. Tan gelang es jedoch, Trump für sich zu gewinnen. Zudem beteiligte sich die Regierung mit zehn Prozent ⁠an Intel.

(Bericht von Max A. Cherney, geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)