Iran droht mit Angriffen auf israelische Botschaften weltweit
dpa-AFX · Uhr
TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Armeesprecher Abolfasl Schekartschi hat mit Angriffen auf israelische Botschaften weltweit gedroht, falls Israel die iranische Botschaft in der libanesischen Hauptstadt Beirut attackieren sollte. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna sagte der General, in diesem Fall würden die israelischen Botschaften auf der ganzen Welt als "legitime Ziele" gelten. Der Iran verfüge über "sehr große Fähigkeiten". Bisher halte sich sein Land aus internationalen Rücksichten und Erwägungen zurück./da/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsVonovias Aktie bietet derzeit attraktives Chance-Risiko-Verhältnisheute, 16:15 Uhr · onvista
Drei relevante BedingungenÖlpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wirdgestern, 17:00 Uhr · onvista