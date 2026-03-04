Iran-Krieg weiter im Fokus: Dax startet zunächst unverändert in den Handel

Am Mittwoch lässt der Abgabedruck am deutschen Aktienmarkt zunächst etwas nach. Nach den deutlichen Verlusten der vergangenen beiden Tage macht das Versprechen von US-Präsident Donald Trump, Öl- und Gastransporte in der Straße von Hormus mit der eigenen Marine zu schützen, den Anlegern geringfügige Hoffnung auf eine Beruhigung der Energiemärkte. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax eine Stunde vor dem Xetra-Start auf 23.757 Punkte, was ein Minus von 0,1 Prozent bedeutet.

USA: Im Minus

Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag die Auswirkungen des Iran-Kriegs zu spüren bekommen. Zwar konnten die wichtigsten Indizes im Handelsverlauf einen Großteil ihrer im Tagesverlauf erlittenen Verluste wieder wettmachen, da die USA einen Schutz für Öltanker signalisiert hatte. Dies verlangsamte den Anstieg der Ölpreise deutlich.

Damit drückten unter dem Strich Wirtschaftssorgen und die Furcht vor insgesamt deutlich steigenden Preisen auf die Stimmung der Anleger. In Europa und Asien sackten die Kurse ab. Der Dow Jones Industrial hatte zwischenzeitlich seine bislang in diesem Jahr erzielten Gewinne eingebüßt und war um bis zu 2,6 Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember gesunken. Zum Handelsschluss stand noch ein Minus von 0,83 Prozent auf 48.501,27 Punkte zu Buche. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,94 Prozent auf 6.816,63 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,09 Prozent auf 24.719,50 Punkte nach unten.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 48.501 - 0,83 Prozent &P 500 6.816 - 0,94 Prozent Nasdaq 22.516 - 1,02 Prozent

Asien: Deutliche Verluste

An den asiatischen Aktienmärkten ist es wegen der Folgen des Iran-Kriegs deutlich nach unten gegangen. Besonders stark ging es in Südkorea nach unten; aber auch in Japan gab der Leitindex Nikkei 225 kräftig nach. Verluste gab es zudem in China und Hongkong.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 54.245 - 3,61Prozent Hang Seng 25.768 - 1,12 Prozent CSI 300 4.602 - 1,14 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 128,99 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,65 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 3,95 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 83,43 USD +2,03 USD WTI 76,26 USD + 1,70 USD

Umstufungen von Aktien:

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 120 (129) EUR - 'OUTPERFORM'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 24 (24,30) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 110 (123) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 568 (574) EUR - 'NEUTRAL'

JEFFERIES HEBT KION AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 56 (51) EUR

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 105 (125) EUR - 'OVERWEIGHT'

Redaktion onvista/dpa-AFX