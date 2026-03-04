Vorbörse 04.03.2026

Iran-Krieg weiter im Fokus: Dax startet zunächst unverändert in den Handel

onvista · Uhr
Am Mittwoch lässt der Abgabedruck am deutschen Aktienmarkt zunächst etwas nach. Nach den deutlichen Verlusten der vergangenen beiden Tage macht das Versprechen von US-Präsident Donald Trump, Öl- und Gastransporte in der Straße von Hormus mit der eigenen Marine zu schützen, den Anlegern geringfügige Hoffnung auf eine Beruhigung der Energiemärkte. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax eine Stunde vor dem Xetra-Start auf 23.757 Punkte, was ein Minus von 0,1 Prozent bedeutet.

USA: Im Minus

Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag die Auswirkungen des Iran-Kriegs zu spüren bekommen. Zwar konnten die wichtigsten Indizes im Handelsverlauf einen Großteil ihrer im Tagesverlauf erlittenen Verluste wieder wettmachen, da die USA einen Schutz für Öltanker signalisiert hatte. Dies verlangsamte den Anstieg der Ölpreise deutlich.

Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Checkgestern · 14:45 Uhr · onvista
Ein Kurschart vor einer Weltkugel

Damit drückten unter dem Strich Wirtschaftssorgen und die Furcht vor insgesamt deutlich steigenden Preisen auf die Stimmung der Anleger. In Europa und Asien sackten die Kurse ab. Der Dow Jones Industrial hatte zwischenzeitlich seine bislang in diesem Jahr erzielten Gewinne eingebüßt und war um bis zu 2,6 Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember gesunken. Zum Handelsschluss stand noch ein Minus von 0,83 Prozent auf 48.501,27 Punkte zu Buche. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,94 Prozent auf 6.816,63 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,09 Prozent auf 24.719,50 Punkte nach unten.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones48.501- 0,83 Prozent
S&P 5006.816- 0,94 Prozent
Nasdaq 22.516- 1,02 Prozent

Asien: Deutliche Verluste

An den asiatischen Aktienmärkten ist es wegen der Folgen des Iran-Kriegs deutlich nach unten gegangen. Besonders stark ging es in Südkorea nach unten; aber auch in Japan gab der Leitindex Nikkei 225 kräftig nach. Verluste gab es zudem in China und Hongkong.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22554.245- 3,61Prozent
Hang Seng25.768- 1,12 Prozent
CSI 3004.602- 1,14 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future128,99- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,65+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen3,95+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1595- 0,31  Prozent
Dollar in Yen157,40+ 0,45 Prozent
Euro in Yen182,51+ 0,17 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent83,43 USD+2,03 USD
WTI76,26 USD+ 1,70 USD

Umstufungen von Aktien:

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 120 (129) EUR - 'OUTPERFORM'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 24 (24,30) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 110 (123) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 568 (574) EUR - 'NEUTRAL'

JEFFERIES HEBT KION AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 56 (51) EUR

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 105 (125) EUR - 'OVERWEIGHT'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

