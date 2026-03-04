Iran meldet Abschuss von 29 Kampfdrohnen

dpa-AFX
TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat nach eigenen Angaben israelische und amerikanische Kampfdrohnen abgeschossen. Die Streitkräfte der mächtigen Revolutionsgarden hätten seit Kriegsbeginn insgesamt 25 israelische Hermes-Drohnen und 4 Kampfdrohnen vom Typ MQ-9 Reaper zerstört, berichtete der staatliche Rundfunk. Bilder der Nachrichtenagentur Tasnim, die den Revolutionsgarden nahesteht, zeigten Trümmer einer Drohne mit hebräischer Schrift auf Bauteilen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht./arb/DP/stw

