Iran: Waffen und Devisen in Teheran sichergestellt

dpa-AFX · Uhr
TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Geheimdienst hat in der Hauptstadt Teheran nach eigenen Angaben große Mengen an Waffen und Devisen beschlagnahmt. Bei einer nachrichtendienstlichen Operation seien Schnellfeuergewehre, Munition und Ausrüstung für städtische Gefechte sichergestellt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Zudem seien erhebliche Summen Euro- und Dollar-Bargeld sowie ein Starlink-Satellitenkommunikationsgerät gefunden worden. Die Hintermänner wurden festgenommen. Der Geheimdienst bezeichnete sie als "Söldner des amerikanisch-zionistischen Feindes". Nähere Angaben zu den Festgenommenen oder deren genauen Verbindungen machten die Behörden nicht./arb/DP/stw

