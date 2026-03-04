IRW-News: Revival Gold Inc.: Revival Gold durchteuft bei Bohrungen auf dem Goldprojekt Mercur in Utah 4,2 g/t Gold über 25 Meter

IRW-PRESS: Revival Gold Inc.: Revival Gold durchteuft bei Bohrungen auf dem Goldprojekt Mercur in Utah 4,2 g/t Gold über 25 Meter

Toronto, ON - 4. März 2026 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) (Revival Gold oder das Unternehmen) freut sich, die neuesten Bohrergebnisse aus dem Bohrprogramm 2025 auf dem Goldprojekt Mercur (Mercur oder das Projekt) des Unternehmens in Utah bekannt zu geben.

Highlights

- Die Analyseergebnisse von weiteren achtzehn Bohrlöchern liegen jetzt vor.

- Die Bohrabschnitte bei South Mercur enthalten:

o 4,2 g/t Gold über eine Mächtigkeit von 25 Meter in 43 Meter Bohrtiefe in RMC25-028; einschließlich

o 9,8 g/t Gold über eine Mächtigkeit von 5,7 Meter in 55 Meter Bohrtiefe.

- Die Bohrabschnitte bei Main Mercur enthalten:

o 6,5 g/t Gold über eine Mächtigkeit von 7,1 Meter in 35 Meter Bohrtiefe in RMC25-025; und

o 0,79 g/t Gold über eine Mächtigkeit von 32 Meter in 50 Meter Bohrtiefe in RM25-169.

- Die ersten Bohrlöcher, die Revival Gold im Gebiet South Mercur absolviert hat, weisen hochgradige Abschnitte auf und heben das Explorationspotenzial von Mercur weiter hervor.

Mercur war das erste System des Carlin-Typs, das im Great Basin in den USA abgebaut wurde, und ein erheblicher Teil der historischen Goldproduktion des Projekts stammte aus hochgradigem Erz. Die heutigen oberflächennahen Bohrergebnisse sind die ersten, die Revival Gold für das Gebiet South Mercur gemeldet hat. Die vom Unternehmen durchteuften hochgradigen Abschnitte heben die robuste Beschaffenheit der Goldzonen im System Mercur hervor und weisen auf die vielversprechenden Explorationsmöglichkeiten hin, die wir für die Zukunft sehen, sagte Hugh Agro, President und CEO.

Die endgültigen Ergebnisse des Bohrprogramms 2025 bei Mercur werden noch in diesem Monat erwartet, und das Bohrprogramm 2026 des Unternehmens bei Mercur soll im April beginnen, fügte Agro hinzu.

Details zu den Bohrungen bei Mercur

Das Bohrprogramm 2025 bei Mercur wurde im Dezember mit 115 fertiggestellten RC- und Kernbohrlöchern abgeschlossen. Bislang wurden die Ergebnisse von 107 Bohrlöchern veröffentlicht. Die gesammelten Daten werden die geplante Vormachbarkeitsstudie des Unternehmens unterstützen, deren Veröffentlichung für das erste Quartal 2027 vorgesehen ist und die einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Wiederaufnahme der Goldproduktion bei Mercur darstellt. Abbildung 1 zeigt die Standorte der Bohrlöcher bei Main Mercur.

Abbildung 1: Bohrplan Mercur - Ergebnisse vom 4. März 2026

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83257/RVG_030426_DEPRcom.001.jpeg

Tabelle 1: Detaillierte Bohrergebnisse

Bohrloch-Nr. Gebiet Anmerkung Azi-mut Neigung von (m) bis (m) Erbohrte Brandprobe AuCN/AuFA

(Grad) (Grad) Mächtigkeit Goldgehalt Verhältnis

1 (g/t) (%)3

(m) 2

RM25-138 Marion Hill 305 60 25,9 30,5 4,6 0,57 76

36,6 39,6 3,0 0,58 78

RM25-154 Rover 110 60 21,3 24,4 3,0 0,36 100

RM25-166 Marion Hill 130 65 68,6 80,8 12,2 0,42 73

RM25-1644 Marion Hill 100 65 21,3 45,7 24,4 0,56 95

RM25-168 Marion Hill 150 65 74,7 94,5 19,8 0,36 84

RM25-169 Marion Hill 280 75 50,3 82,3 32,0 0,79 86

RM25-173 Mercur Hill Versatz 140 65 15,2 29,0 13,7 0,23 35

83,8 86,9 3,0 0,65 68

RM25-174 Marion Hill 90 60 68,6 79,2 10,7 0,41 80

RM25-1755 Mercur Hill Versatz 180 75 6,1 13,7 7,6 1,05 18

73,2 86,9 13,7 0,72 92

RM25-176 Marion Hill 15 65 57,9 76,2 18,3 0,22 72

RM25-177 Marion Hill 320 70 48,8 59,4 10,7 0,90 47

RMC25-024 Mercur Hill 0 90 57,9 83,8 25,9 0,42 86

RMC25-025 Mercur Hill 0 90 35,0 42,1 7,1 6,52 62

einschließlich 36,5 40,4 4,0 10,53 61

46,5 61,6 15,1 1,37 57

einschließlich 57,8 58,8 1,1 8,69 90

99,8 111,6 11,8 0,45 81

RMC25-026 Mercur Hill Versatz 0 90 0,0 18,3 18,3 0,57 40

33,5 46,2 12,7 0,63 55

RMC25-0275 Sacramento 270 70 12,2 25,4 13,2 0,24 75

28,1 48,2 20,2 0,36 79

105,9 112,8 6,9 0,20 88

RMC25-028 South Mercur 25 75 43,0 68,28 25,3 4,15 78

einschließlich 54,7 60,4 5,7 9,77 94

untertägige 68,3 72,2 3,9 keine Probe

Abbaustätten

72,2 72,9 0,7 2,95 100

untertägige 72,9 76,1 3,2 keine Probe

Abbaustätten

76,1 76,8 0,7 2,98 96

81,7 88,39 6,7 0,37 90

92,0 99,36 7,4 0,53 98

RMC25-029 South Mercur 195 60 52,2 54,86 2,7 1,09 39

58,5 68,12 9,7 2,90 11

einschließlich 62,8 65,7 2,9 7,11 6

RMC25-0305 South Mercur 290 70 103,3 124,5 21,2 0,85 96

1 Die wahre Mächtigkeit aller Bohrlöcher wird auf 60 bis 100 % der Bohrlänge geschätzt. Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

2 Mineralisierte Abschnitte werden auf Basis eines Cutoff-Gehalts von 0,17 g/t berechnet, wobei bis zu 2 Intervalle mit interner Verdünnung zulässig sind.

3 AuCN/AuFA ist das Verhältnis von cyanidlöslichem Gold zu Gesamtgold in der Brandprobe und liefert einen Hinweis auf die potenzielle Ausbeute bei der Haufenlaugung des beprobten Materials.

4 Bohrloch ging vor Erreichen der Zielstratigrafie verloren.

5 Nicht gewonnene und nicht untersuchte Abschnitte erhalten für die Berechnung der Abschnitte den Wert 0.

Das Konzessionsgebiet Mercur umfasst Anteile, die in Option von Barrick Resources (USA) Inc. und anderen Unternehmen gehalten werden, wie in der PEA zusammengefasst.

Programm zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle umfasst die regelmäßige Einfügung von zertifizierten Referenzmaterialien, Doppelproben und Blindproben in den Probenstrom. Die Probenergebnisse werden sofort nach Erhalt analysiert und alle Abweichungen untersucht. Die Proben werden an die Probenvorbereitungsanlage von ALS Geochemistry in Elko, Nevada, geschickt. Die Goldanalysen werden im Labor von ALS Geochemistry in Reno, Nevada, oder Vancouver, British Columbia, durchgeführt, und die geochemischen Multi-Element-Analysen erfolgen im Labor von ALS Minerals in Vancouver, British Columbia. ALS Minerals ist ein nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiertes Labor.

Die Goldanalysen werden an Bohrklein der Reverse Circulation-Bohrungen und in Viertel gesägten PQ-Kernen mittels Brandprobe und Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) an einer Probe mit einem Nenngewicht von 30 Gramm (Au-AA23) durchgeführt. Ein Viertel der PQ-Kernproben wurde zur Analyse eingereicht, ein Viertel wird für das Probenarchiv und eine Hälfte für zukünftige metallurgische Säulentests aufbewahrt. Bei Proben, die laut Brandprobe mehr als 100 ppb Au enthalten, wird der Goldgehalt zusätzlich durch Zyanidlaugung mit anschließender AAS-Analyse an einer Probe mit einem Nenngewicht von 30 Gramm (Au-AA13) bestimmt. Geochemische Multi-Element-Analysen werden an Mischproben aus ausgewählten Bohrungen unter Verwendung der ME-MS 41-Methode durchgeführt.

Qualifizierte Sachverständige

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Herrn John Meyer, P.Eng., einem qualifizierten Sachverständigen (QP) und Vice President, Engineering and Development des Unternehmens, und Herrn Dan Pace, RM SME, einem QP und Chief Geologist des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold ist eines der größten Erschließungsunternehmen für reine Goldminen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Goldprojekts Mercur in Utah sowie die Vorbereitungen für die Bergbaugenehmigung und die laufenden Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho voran. Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel RVG und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel RVLGF. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Toronto (Kanada), sein Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Scott Trebilcock, VP, Corporate Development & Investor Relations

Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com

Vorsorglicher Hinweis

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine historischen Fakten dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Aussagen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind möglicherweise an Begriffen wie glaubt, erwartet, rechnet mit, schätzt, kann, könnte, würde, wird, oder plant zu erkennen. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Obwohl diese Aussagen auf den Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf das Explorationspotenzial des Unternehmens, die Explorations-, metallurgischen, genehmigungsbezogenen und Erschließungsaktivitäten des Unternehmens; die Ziele und erwarteten Ergebnisse des geplanten Bohr- und Erschließungsprogramms auf Mercur; und die Erwartung, dass das Unternehmen ein neues Bohrprogramm aufnehmen wird, mit der Durchführung einer möglichen Vormachbarkeitsstudie fortfahren wird und die Produktion bei Mercur erreichen wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden und sollten nicht als Garantie für künftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erreicht werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit des Unternehmens, die Erschließung seiner Mineralkonzessionsgebiete zu finanzieren; die Ungewissheit, ob auf den Mineralexplorations- und Erschließungskonzessionsgebieten des Unternehmens jemals eine Produktion stattfinden wird; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Produktion auf den Projekten aufzunehmen und wesentliche Einnahmen zu erzielen oder eine angemessene Finanzierung für seine geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Annahmen, die den Ressourcen- und Reservenschätzungen zugrunde liegen; Bergbau- und Erschließungsrisiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Infrastruktur, Unfällen, Ausfällen von Ausrüstungen, Arbeitskonflikten, schlechtem Wetter, Nichteinhaltung von Umwelt- und Genehmigungsauflagen oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen bei der Erschließung, dem Bau oder der Produktion; die Geologie, der Gehalt und die Kontinuität der Minerallagerstätten des Unternehmens; Ungewissheiten in Bezug auf den Erfolg von Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, Genehmigungsfristen, staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben, Umweltrisiken, unvorhergesehene Rekultivierungskosten, Preise für Energie, Arbeit, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen, Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und geologischen Tests sowie die Schätzung von Reserven und Ressourcen, unerwartete Kostensteigerungen bei den geschätzten Kapital- und Betriebskosten; die Notwendigkeit, Genehmigungen und behördliche Zulassungen einzuholen; wesentliche nachteilige Änderungen, unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; das Versäumnis von Vertragspartnern des Unternehmens, vereinbarungsgemäß zu erfüllen; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; und das Versäumnis von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, der Studien, der Entwicklung oder des Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Auflistungen anderer Risiken und Ungewissheiten, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens offen gelegt werden, einschließlich des jüngsten jährlichen Informationsformulars und des Lageberichts (Management Discussion and Analysis), die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Themen zu kommentieren.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83257

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83257&tr=1

