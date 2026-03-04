Israel kündigt Tötung auch von Chameneis Nachfolger an

dpa-AFX
TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Israel hat gedroht, es werde auch den Nachfolger des iranischen Staatsoberhaupts und Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei töten. Chamenei war am Samstag bei einem israelischen Angriff getötet worden.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz schrieb in einem Post auf der Plattform X, jeder Anführer, der im Iran ernannt werde, "um weiterhin das Programm zur Vernichtung Israels voranzutreiben, die USA, die freie Welt und die Staaten der Region zu bedrohen und das iranische Volk zu unterdrücken, wird ein eindeutiges Ziel für eine Eliminierung sein". Es spiele dabei keine Rolle, "wie er heißt oder wo er sich versteckt".

Man werde sich weiterhin gemeinsam mit den USA dafür einsetzen, "die Fähigkeiten des Regimes zu zerschlagen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass das iranische Volk es stürzt und ersetzt". Als einer der möglichen Nachfolger Chameneis gilt sein Sohn Modschtaba./le/DP/zb

