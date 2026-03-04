Merz dringt bei Trump auf schnelles Ende des US-EU-Zollstreits

Washington, 04. Mrz (Reuters) - ⁠Bundeskanzler Friedrich Merz hat bei US-Präsident Donald Trump auf ein schnelles Ende des Zollstreits gepocht. "Wir müssen über unser Handelsabkommen sprechen, das ich so schnell wie möglich in Kraft sehen möchte", sagte Merz am Dienstag bei einem Treffen mit Trump im Weißen Haus in Washington. Trump kritisierte erneut den obersten US-Gerichtshof dafür, ‌dass dieser seine Zollabkommen weltweit gekippt hatte. "Wir haben einen Zoll von 15 Prozent auf alles eingeführt, wie Sie wissen", fügte er hinzu. "Was wir getan haben, ist, dass wir zu einem sehr ⁠einfachen, glatten 15-Prozent-Zoll ⁠übergegangen sind."

Dies entspricht auch dem Satz des 2025 ausgehandelten EU-US-Zollabkommens, das allerdings noch nicht in Kraft getreten ist. Trump verteidigte seine umstrittene Zollpolitik damit, dass diese den USA "Hunderte Milliarden Dollar" einbrächte. Kritiker wenden ein, dass vor allem US-Verbraucher diese Importzölle durch höhere Preise zahlen. Trump sprach von einem Zeitraum von bis zu fünf Monaten, in dem man auf 15 Prozent übergehen könne.

Das EU-Parlament hatte die ‌Beratungen über das Zollabkommen ausgesetzt. Merz warnte vor seinem Besuch, ‌dass die EU das Abkommen mit völliger Zollfreiheit für US-Waren auf dem EU-Binnenmarkt so nicht verabschieden werde, sollte die US-Regierung höhere Zollsätze als 15 Prozent verhängen. Ein ungelöstes Problem ist, dass Washington zudem deutlich höhere Zölle ⁠auf Stahl- und Aluminiumprodukte erhoben hat. Dies erschwert etwa durch die zusätzliche US-Bürokratie die Ausfuhr von ‌Maschinen in die USA.

Merz fügte in einem Statement zum ⁠Abschluss der Reise hinzu, dass er Trump auf das "vielfach höhere Dienstleistungsbilanzdefizit" zwischen Europa und Amerika verwiesen habe. Trump sehe immer nur den Warenaustausch. "Bis jetzt sind wir nicht auf die Idee gekommen, diese Dienstleistungen, die aus Amerika in Europa erbracht werden, mit besonderen Zöllen ‌zu bestrafen", warnte der Kanzler. "Ich habe ihn eindringlich gebeten, ⁠dass wir jetzt hier zu einem Abschluss ⁠dieses Handelsabkommens kommen."

Die Unsicherheiten durch den Zollstreit belasteten die Industrie auf beiden Seiten des Atlantiks, erklärte der Kanzler weiter. "Es wäre gut, wenn diese Unsicherheiten jetzt bald durch den Abschluss eines Abkommens beendet würden." Merz warnte erneut, dass die US-Regierung höhere Zölle erheben könnte. "Ein Abkommen, das den transatlantischen Handel stärker belastet als die Vereinbarung von August, steht für uns, für die Europäische Union, auch für mich persönlich, nicht zur Debatte."

Merz überreichte Trump das Faksimile eines Freundschafts- und Handelsvertrags zwischen den USA und Preußen aus dem Jahr 1785. Dies sei das erste internationale Handelsabkommen, das zwischen ⁠den Vereinigten Staaten von Amerika und einem Drittstaat verabschiedet worden sei.

