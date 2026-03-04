Merz nimmt Spanien und Großbritannien gegen Trump-Kritik in Schutz

Washington, 04. ⁠Mrz (Reuters) - Kanzler Friedrich Merz hat Spanien und Großbritannien gegen scharfe Angriffe von US-Präsident Donald Trump in Schutz genommen. "Ich habe ihm gesagt: Erstens, Spanien ist Mitglied der Europäischen Union und als solches führen wir Verhandlungen über ein ‌Zollabkommen mit den USA nur gemeinsam oder gar nicht", sagte Merz am Dienstag in einem Statement zum Abschluss seiner US-Reise. Er warnte, ⁠dass die ⁠EU bei Strafmaßnahmen gegen Spanien gemeinsam reagieren werde. Trumps Kritik an dem britischen Premierminister Keir Starmer nannte er unfair. Großbritannien leiste "einen wirklich sehr, sehr großen, sehr, sehr wertvollen Beitrag", um den Krieg in der Ukraine zu beenden, betonte er. Er habe diese Kritik jedoch ‌hinter verschlossenen Türen geäußert.

Zuvor hatte er bei einem ‌gemeinsamen Auftritt mit US-Präsident Trump die beiden europäischen Regierungen nicht in Schutz genommen. Trump hatte gesagt, er habe US-Finanzminister Scott Bessent angewiesen, alle Geschäfte ⁠mit Spanien abzubrechen. Als Grund nannte er die spanische Erklärung, dass das ‌US-Militär die dortigen Stützpunkte nicht nutzen ⁠könne. Zudem wolle Spanien nicht das Fünf-Prozent-Ziel der Nato erfüllen. Sehr kritisch äußerte er sich auch über Großbritannien und Starmer. Seine rechtsnationalistische Maga-Bewegung pflegt Kontakte zu dem britischen Rechtsextremisten Nigel Farage.

Merz ‌sagte bei dem gemeinsamen Auftritt ⁠nur, dass man versuchen werde, Spanien ⁠davon zu überzeugen, die in der Nato vereinbarten drei oder dreieinhalb Prozent Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt zu erreichen. "Spanien ist das einzige Land, das nicht bereit ist, dies zu akzeptieren", sagte er. "Spanien muss sich also daran halten."

Die spanische Regierung teilte in einer Erklärung mit, dass die USA die Autonomie privater Unternehmen, das Völkerrecht und bilaterale Handelsverträge achten müssen. Man habe die nötigen Ressourcen, um potenziellen Auswirkungen eines ⁠Handelsboykotts zu begegnen.

(Bericht von Andreas Rinke, Nandita Bose und Victoria Walderse Redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)