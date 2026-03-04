Nato geht von iranischem Beschuss auf die Türkei aus

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Nato geht davon aus, dass der Iran absichtlich eine Rakete auf das Bündnismitglied Türkei abgefeuert hat. "Wir verurteilen, dass der Iran die Türkei ins Visier nimmt", teilte Nato-Sprecherin Allison Hart mit./mee/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wirdgestern, 17:00 Uhr · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Checkgestern, 14:45 Uhr · onvista
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirken02. März · onvista
Alle Premium-News