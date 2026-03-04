Nato geht von iranischem Beschuss auf die Türkei aus
dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Nato geht davon aus, dass der Iran absichtlich eine Rakete auf das Bündnismitglied Türkei abgefeuert hat. "Wir verurteilen, dass der Iran die Türkei ins Visier nimmt", teilte Nato-Sprecherin Allison Hart mit./mee/DP/mis
