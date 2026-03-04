Kathmandu, 04. ⁠Mrz (Reuters) - Nepal wählt am Donnerstag ein neues Parlament - die erste Abstimmung nach den von Jugendlichen angeführten Protesten im vergangenen September. Bei den Demonstrationen gegen Korruption und für mehr Arbeitsplätze starben 77 Menschen. Die ‌Regierung musste zurücktreten.

Das kleine Himalaya-Land zwischen China und Indien leidet seit Jahrzehnten unter politischer Instabilität. Seit 1990 gab es 32 Regierungswechsel. ⁠Die weitgehend ⁠landwirtschaftlich geprägte Wirtschaft stagniert, Millionen Nepalesen arbeiten im Ausland. Rund 19 Millionen der 30 Millionen Einwohner sind wahlberechtigt. Sie wählen 275 Parlamentsabgeordnete - 165 direkt, 110 über Parteilisten.

Nach den Protesten kamen etwa eine Million neue Wähler hinzu, die meisten von ihnen junge ‌Menschen. Sie fordern eine Erneuerung des politischen ‌Systems und Wirtschaftsreformen für bessere Jobs. "Wir brauchen neue Leute, die den Menschen Arbeit geben, die Landwirtschaft reformieren und angemessene Löhne zahlen", sagte ein ⁠22-jähriger Maler aus Kathmandu. Die alten Politiker hätten nur durch Korruption ‌Geld angehäuft.

Die etablierten Parteien wie der ⁠zentristische Nepali Congress und die kommunistische UML bekommen Konkurrenz. Als Favorit gilt die zentristische Rastriya Swatantra Party (RSP). Ihr Spitzenkandidat ist der 35-jährige Rapper und Ex-Bürgermeister von Kathmandu, Balendra Shah. ‌Er wurde zum Gesicht der ⁠September-Proteste. Sein Hauptgegner ist der ⁠74-jährige viermalige Premier K.P. Sharma Oli von der UML, der nach den tödlichen Protesten zurücktrat.

Nepal ist nach Bangladesch das zweite Land in der Region, wo Jugendproteste zu Neuwahlen führten. In Bangladesch gewann die wichtigste Jugendpartei bei den Februar-Wahlen nur sechs von 300 Parlamentssitzen - ein Zeichen dafür, wie schwer es ist, Protestbewegungen in Wählerstimmen umzumünzen.

