Norweger Gulden bleibt bis 2030 Adidas-Chef

dpa-AFX · Uhr
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Norweger Bjørn Gulden soll bis 2030 Vorstandsvorsitzender des weltweit zweitgrößten Sportartikelherstellers Adidas bleiben. Der Vertrag des ehemaligen Fußballprofis sei entsprechend verlängert worden, teilte Adidas in Herzogenaurach mit.

Der 60-Jährige hatte Adidas 2023 von Kasper Rorsted übernommen und den damals in schwieriges Fahrwasser geratenen Konzern wieder zu Wachstum und neuer Profitabilität geführt. Vorher war Gulden zehn Jahre lang Vorstandschef des Sportartikelunternehmens Puma.

Der Wechsel an die Spitze des fränkischen Lokalrivalen hatte für Aufsehen gesorgt. Die beiden Firmen waren von den einst verfeindeten Brüdern Adolf und Rudolf Dassler gegründet worden, was zu einer dauerhaften Rivalität zwischen den Unternehmen geführt hatte - die aber inzwischen weitgehend Geschichte ist./dm/DP/zb

adidas

