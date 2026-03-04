Original-Research: Koenig & Bauer AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG

04.03.2026 / 14:29 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG

     Unternehmen:               Koenig & Bauer AG
     ISIN:                      DE0007193500

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      04.03.2026
     Kursziel:                  15,00 EUR (zuvor: 17,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Prelims 2025: Jahresabschluss erfüllt die Erwartungen, doch Guidance bleibt
ohne Esprit

Koenig & Bauer hat jüngst vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 sowie den
Ausblick für 2026 vorgelegt. Während der Jahresabschluss unsere Erwartungen
erfüllte, fiel die neue Guidance aufgrund der schwierigen Marktlage
schwächer als prognostiziert aus.

Punktlandung beim Umsatz: Beim Konzernumsatz verzeichnete Koenig & Bauer den
erwarteten leichten Anstieg auf 1.302,4 Mio. EUR (+2,2% yoy; Guidance: 1,3
Mrd. EUR), wobei die Q4-Erlöse mit 441,5 Mio. EUR nicht ganz an das sehr
starke Vorjahresniveau heranreichten (-2,9% yoy). Auf Gesamtjahressicht
trugen aber sowohl Special & New Technologies (S&T; +6,8% yoy auf 596,0 Mio.
EUR) als auch Paper & Packaging Sheetfed Systems (P&P; +0,9% yoy auf 741,5
Mio. EUR) zur positiven Entwicklung bei.

Auftragsbestand bleibt auf hohem Niveau: Auch der Auftragseingang lag bei
einem Rückgang von 12,1% yoy auf 1.233,2 Mio. EUR (Book-to-Bill: 0,95) im
Rahmen unserer Erwartungen. Zu beachten ist hierbei, dass im Vorjahr durch
die Weltleitmesse drupa und Großaufträge der US-Bundesdruckerei zwei
Sonderfaktoren am Werk waren, die das Ordervolumen auf ein Rekordniveau von
>1,4 Mrd. EUR hievten. Der Auftragsbestand per 31.12.2025 bewegte sich mit
970,6 Mio. EUR (-6,7% yoy) indes nur knapp unter der Milliardenschwelle.

Operatives Ergebnis innerhalb der Zielspanne: Das operative EBIT erreichte
mit 36,6 Mio. EUR wie erwartet das untere Ende des Guidance-Korridors (35
bis 50 Mio. EUR). Auch lagen die Sonderaufwendungen für die abschließenden
Maßnahmen des Fokusprogramms 'Spotlight" mit nur noch 5,3 Mio. EUR (Vj.:
50,4 Mio. EUR) auf der avisierten Höhe. Das berichtete EBIT verbesserte sich
vor diesem Hintergrund signifikant auf 31,3 Mio. EUR (Vj.: -35,1 Mio. EUR;
MONe: 30,4 Mio. EUR). Des Weiteren meldete Koenig & Bauer vorab bereits
einen positiven Free Cashflow von 7,3 Mio. EUR für das Gesamtjahr (MONe:
11,6 Mio. EUR), obwohl nach 9M noch ein negativer FCF von -61,9 Mio. EUR
angefallen war.

Umstellung der Guidance: Für 2026 avisiert der Vorstand nur einen
Konzernumsatz auf Vorjahresniveau, was u.a. auf die u.E. auch nach dem
Urteil des Supreme Courts fortbestehenden US-Zölle (nach Section 232 des
Trade Expansion Act) zurückzuführen sein dürfte. Ergebnisseitig guidet das
Unternehmen im Hinblick auf eine bessere Vergleichbarkeit mit der
internationalen Peergroup sowie eine Fokussierung auf die Cash-Generierung
nun ein operatives EBITDA (bisher: operatives EBIT) und stellt mit ca. 80
Mio. EUR auch hierbei einen gegenüber Vorjahr (79,6 Mio. EUR) lediglich
stabilen Wert in Aussicht.

Fazit: Nach dem Übergangsjahr 2025 und trotz der internen Fortschritte bei
Koenig & Bauer dürften die schwierigen Begleitumstände im laufenden Jahr
wohl keine weiter anziehende Ergebnisdynamik zulassen, sodass eine stabile
Entwicklung schon als Erfolg zu werten wäre. Wir passen unsere Prognosen für
2026 ff. daher spürbar nach unten an, sehen das mittel- bis langfristige
Potenzial des Unternehmens bei einer Bewertung massiv unter Buchwert (KBV
2026e: 0,4) aber nicht ansatzweise eskomptiert. Folglich bestätigen wir das
positive Anlageurteil, reduzieren das Kursziel aber auf 15,00 EUR (zuvor:
17,00 EUR)



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=efc51886a8a1724f604f5176b19a28e3

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

2285696 04.03.2026 CET/CEST

