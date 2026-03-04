Original-Research: MOBOTIX AG (von Montega AG): Halten

^ Original-Research: MOBOTIX AG - von Montega AG 04.03.2026 / 10:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu MOBOTIX AG Unternehmen: MOBOTIX AG ISIN: DE0005218309 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 04.03.2026 Kursziel: 1,40 EUR (zuvor: 0,50 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann; Bastian Brach Forderungsverzicht beflügelt Aktienkurs MOBOTIX hat kürzlich vorläufige Finanzzahlen für das vergangene Geschäftsjahr berichtet und verkündet, dass mit dem Mehrheitsaktionär ein Forderungsverzicht über 12,0 Mio. EUR mit Besserungsschein vereinbart wurde. Bilanzqualität spürbar verbessert: Im Zuge der Übernahme des Mehrheitsanteils hatte CERTINA die von Konica Minolta gewährten Gesellschafterdarlehen über 53,2 Mio. EUR übernommen, deren Laufzeit zuletzt bis zum 31.12.2028 prolongiert wurde. Der vereinbarte Forderungsverzicht über 12,0 Mio. EUR ist mit einem Besserungsschein versehen und könnte bei entsprechend positiver Geschäftsentwicklung nach 2028 wieder fällig werden. Bis dahin verbessert die Maßnahme sowohl das Bilanzbild (EK-Quote zum 30.09.2025: 21,3%; +4,5PP yoy) als auch den Cashflow durch eine reduzierte Zinslast. Wachstum in 24/25 - Rückgang avisiert: MOBOTIX verzeichnete im vergangenen Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von +5,3% yoy auf 52,7 Mio. EUR. Regional trugen EMEA (+10,0% yoy) und die Americas (+25% yoy) die positive Entwicklung, während APAC mit -23% rückläufig war. Auf Produktebene überzeugten insbesondere Thermalkameras mit einem Umsatzplus von +40% yoy auf 8,1 Mio. EUR (Umsatzanteil 24/25: 18%). Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 erwartet der Vorstand einen Rückgang auf 49,0 Mio. EUR, bedingt durch die Fokussierung auf Kernkompetenzen in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit und Thermalkameras. Profitabilität durch Sonderertrag: Ergebnisseitig wurde das Geschäftsjahr insbesondere von dem Zusatzertrag durch den Forderungsverzicht geprägt. Bereinigt um diesen Effekt ergibt sich ein EBIT i.H.v. -3,6 Mio. EUR (Vj.: -3,1 Mio. EUR). Neben der operativen Entwicklung dürften hierin auch außerplanmäßige Abschreibungen durch die Anpassung der Produktstrategie auf aktivierte Eigenleistungen und Vorräte, u.a. im Zusammenhang mit der geplanten Ablösung der 'Mobotix 7'-Plattform, enthalten sein. Für das laufende Geschäftsjahr werden einerseits fehlende Deckungsbeiträge aus dem erwarteten Umsatzrückgang sowie Restrukturierungskosten von 2,1 Mio. EUR antizipiert, andererseits dürften sich die Kosteneinsparungen aus der bereits abgeschlossenen Restrukturierung laut Vorstand mit 6,0 Mio. EUR positiv auswirken. Fazit: MOBOTIX hat mit der voraussichtlich erfolgreichen Restrukturierung die Grundlage für künftige Profitabilität gelegt. Unterstützt wird der Turnaround durch den langfristigen Ansatz und die Restrukturierungsexpertise des Mehrheitsaktionärs. Produktseitig ist das Unternehmen insbesondere in datenkritischen Bereichen wie Sicherheit und Gesundheit dank integrierter Bildanalyse in den Kameras aussichtsreich positioniert. Modellseitig haben wir die TV-EBIT-Marge auf Höhe des letzten Planungsjahres von 8,0% angesetzt und die Kapitalstruktur angepasst. Der deutliche Anstieg der Aktie dürfte die Reduktion der Verbindlichkeiten bei stabilem Enterprise Value abbilden. Der Forderungsverzicht reduziert unseres Erachtens Downside-Risiken und die Zinslast der nächsten Jahre. Die Wertschöpfung für die Minderheitsaktionäre bewerten wir jedoch nicht in voller Höhe der nominalen 12,0 Mio. EUR, da bei positiver Unternehmensentwicklung ein Wiederaufleben des Besserungsscheins möglich ist. Der aktuelle Enterprise Value von 62,1 Mio. EUR (MONe) spiegelt unseres Erachtens sowohl eine erfolgreiche Restrukturierung als auch weitere FK-Anpassungen bereits wider, sodass wir das 'Halten'-Rating bei einem deutlich höheren Kursziel von 1,40 EUR (zuvor: 0,50 EUR) bestätigen. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a9611c3ba3f7b0dbd28b51fa2a132277

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de