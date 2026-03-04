Original-Research: MOBOTIX AG (von Montega AG): Halten

Uhr
Original-Research: MOBOTIX AG - von Montega AG

04.03.2026 / 10:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu MOBOTIX AG

     Unternehmen:               MOBOTIX AG
     ISIN:                      DE0005218309

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      04.03.2026
     Kursziel:                  1,40 EUR (zuvor: 0,50 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann; Bastian Brach

Forderungsverzicht beflügelt Aktienkurs

MOBOTIX hat kürzlich vorläufige Finanzzahlen für das vergangene
Geschäftsjahr berichtet und verkündet, dass mit dem Mehrheitsaktionär ein
Forderungsverzicht über 12,0 Mio. EUR mit Besserungsschein vereinbart wurde.

Bilanzqualität spürbar verbessert: Im Zuge der Übernahme des
Mehrheitsanteils hatte CERTINA die von Konica Minolta gewährten
Gesellschafterdarlehen über 53,2 Mio. EUR übernommen, deren Laufzeit zuletzt
bis zum 31.12.2028 prolongiert wurde. Der vereinbarte Forderungsverzicht
über 12,0 Mio. EUR ist mit einem Besserungsschein versehen und könnte bei
entsprechend positiver Geschäftsentwicklung nach 2028 wieder fällig werden.
Bis dahin verbessert die Maßnahme sowohl das Bilanzbild (EK-Quote zum
30.09.2025: 21,3%; +4,5PP yoy) als auch den Cashflow durch eine reduzierte
Zinslast.

Wachstum in 24/25 - Rückgang avisiert: MOBOTIX verzeichnete im vergangenen
Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von +5,3% yoy auf 52,7 Mio. EUR. Regional
trugen EMEA (+10,0% yoy) und die Americas (+25% yoy) die positive
Entwicklung, während APAC mit -23% rückläufig war. Auf Produktebene
überzeugten insbesondere Thermalkameras mit einem Umsatzplus von +40% yoy
auf 8,1 Mio. EUR (Umsatzanteil 24/25: 18%). Für das laufende Geschäftsjahr
2025/26 erwartet der Vorstand einen Rückgang auf 49,0 Mio. EUR, bedingt
durch die Fokussierung auf Kernkompetenzen in den Bereichen Sicherheit,
Gesundheit und Thermalkameras.

Profitabilität durch Sonderertrag: Ergebnisseitig wurde das Geschäftsjahr
insbesondere von dem Zusatzertrag durch den Forderungsverzicht geprägt.
Bereinigt um diesen Effekt ergibt sich ein EBIT i.H.v. -3,6 Mio. EUR (Vj.:
-3,1 Mio. EUR). Neben der operativen Entwicklung dürften hierin auch
außerplanmäßige Abschreibungen durch die Anpassung der Produktstrategie auf
aktivierte Eigenleistungen und Vorräte, u.a. im Zusammenhang mit der
geplanten Ablösung der 'Mobotix 7'-Plattform, enthalten sein. Für das
laufende Geschäftsjahr werden einerseits fehlende Deckungsbeiträge aus dem
erwarteten Umsatzrückgang sowie Restrukturierungskosten von 2,1 Mio. EUR
antizipiert, andererseits dürften sich die Kosteneinsparungen aus der
bereits abgeschlossenen Restrukturierung laut Vorstand mit 6,0 Mio. EUR
positiv auswirken.

Fazit: MOBOTIX hat mit der voraussichtlich erfolgreichen Restrukturierung
die Grundlage für künftige Profitabilität gelegt. Unterstützt wird der
Turnaround durch den langfristigen Ansatz und die Restrukturierungsexpertise
des Mehrheitsaktionärs. Produktseitig ist das Unternehmen insbesondere in
datenkritischen Bereichen wie Sicherheit und Gesundheit dank integrierter
Bildanalyse in den Kameras aussichtsreich positioniert. Modellseitig haben
wir die TV-EBIT-Marge auf Höhe des letzten Planungsjahres von 8,0% angesetzt
und die Kapitalstruktur angepasst. Der deutliche Anstieg der Aktie dürfte
die Reduktion der Verbindlichkeiten bei stabilem Enterprise Value abbilden.
Der Forderungsverzicht reduziert unseres Erachtens Downside-Risiken und die
Zinslast der nächsten Jahre. Die Wertschöpfung für die Minderheitsaktionäre
bewerten wir jedoch nicht in voller Höhe der nominalen 12,0 Mio. EUR, da bei
positiver Unternehmensentwicklung ein Wiederaufleben des Besserungsscheins
möglich ist. Der aktuelle Enterprise Value von 62,1 Mio. EUR (MONe) spiegelt
unseres Erachtens sowohl eine erfolgreiche Restrukturierung als auch weitere
FK-Anpassungen bereits wider, sodass wir das 'Halten'-Rating bei einem
deutlich höheren Kursziel von 1,40 EUR (zuvor: 0,50 EUR) bestätigen.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

