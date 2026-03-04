Original-Research: PORR AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: PORR AG - von Montega AG 04.03.2026 / 14:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu PORR AG Unternehmen: PORR AG ISIN: AT0000609607 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 04.03.2026 Kursziel: 46,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Prelims 2025: Operatives Ergebnis übertrifft die Erwartungen PORR hat heute vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt und beim EBIT unsere und die Markterwartungen deutlich übertroffen. Auch der indikative Ausblick auf 2026 fällt trotz der Eskalation in Nahost positiv aus. Auftragsbestand weiter deutlich über Jahresleistung: Mit einer Produktionsleistung i.H.v. von 6,818 Mrd. EUR und einem Konzernumsatz von 6,295 Mrd. EUR (Konsens: 6.293,9 Mio. EUR) markierte die Topline ein neues Rekordniveau im Rahmen der Erwartungen. Für Q4/25 bedeutete dies mit einem Zuwachs von 6,1% yoy einen spürbaren Wachstumsschub. Auch der Auftragsbestand von 9,539 Mrd. EUR (+11,7% yoy) stellt einen neuen Rekordwert per Jahresultimo dar und fällt fast 1 Mrd. EUR höher aus als zum Jahresende 2024. Der Auftragseingang von 7,813 Mrd. EUR (+14,1% yoy) kommt auf Gesamtjahressicht einer starken Book-to-Bill-Ratio von 1,24x gleich. In Q4/25 reichte das Ordervolumen zwar erwartungsgemäß nicht ganz an das mit Neuaufträgen im Wert von >2 Mrd. EUR außergewöhnlich starke Q4/24 heran (-14,1% yoy), letztendlich lag die Book-to-Bill-Ratio auch hier aber weiter im grünen Bereich (1,05x). EBIT schlägt die Erwartungen: Aufgrund von Effizienzsteigerungen erzielte PORR eine deutlich überproportionale Steigerung des EBITs auf 197 Mio. EUR (+24% yoy) und übertraf damit sowohl den Konsens (188,5 Mio. EUR) als auch die eigene Guidance (180 bis 190 Mio. EUR) deutlich. Wesentlicher Faktor für die Ergebnissteigerung war laut PORR die starke Performance in den Heimmärkten Österreich, Polen und Rumänien. Die operative Marge des Konzerns lag mit 3,1% bereits in Schlagdistanz zum langfristigen Margenziel von 3,5 bis 4,0%, das PORR nach wie vor bis 2030 anstrebt. Keine unmittelbaren Folgen des Kriegs in Nahost befürchtet: Auf Basis des weiterhin vollen Auftragsbuchs sowie der erwarteten Marktentwicklung geht der Vorstand 'von einer positiven Leistungs-, Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Jahr 2026 aus', ohne bislang konkrete Zahlen zu nennen. Diese dürften mit Vorlage des Geschäftsberichts am 26. März folgen. Im Hinblick auf den eskalierenden Irankonflikt stellte PORR klar, dass die operative Tätigkeit in Katar in den letzten zwei Jahren weitgehend reduziert wurde und sich heute im Wesentlichen auf die administrative Restabwicklung beschränkt. Das Management geht davon aus, dass der aktuelle Konflikt im Nahen Osten darauf keinen wesentlichen Einfluss hat. Dank des hohen Exposures von PORR in Mittel- und Osteuropa (in 2025 wurden 98,4% der Produktionsleistung in den sieben Heimmärkten Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien erbracht), erachten auch wir die unmittelbaren Folgen des Krieges zunächst als überschaubar, zumal das Risiko von Energie- und Rohstoffpreisanstiegen i.d.R. durch langfristige Rahmenverträge mit Schlüssellieferanten sowie Preisgleitklauseln mit Kunden begrenzt wird. Nicht zuletzt konnte PORR auch beim letzten exogenen Schock dieser Art aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine in 2022/2023 den profitablen Wachstumskurs beibehalten. Fazit: PORR hat 2025 mit einem überraschend hohen Rekordergebnis abgeschlossen und sollte angesichts der Auftragsfülle in 2026 hieran anknüpfen können. Wenngleich wir unter normalen Umständen Spielraum für einen schnelleren Profitabilitätszuwachs sehen, lassen wir die Margenprognose aus Vorsichtsgründen zunächst unangetastet. Den jüngsten Kursrücksetzer sehen wir dennoch als gute Kaufgelegenheit. Das Kursziel von 46,00 EUR wird bestätigt. 