Original-Research: PORR AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: PORR AG - von Montega AG

04.03.2026 / 14:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu PORR AG

     Unternehmen:               PORR AG
     ISIN:                      AT0000609607

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      04.03.2026
     Kursziel:                  46,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Prelims 2025: Operatives Ergebnis übertrifft die Erwartungen

PORR hat heute vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt und
beim EBIT unsere und die Markterwartungen deutlich übertroffen. Auch der
indikative Ausblick auf 2026 fällt trotz der Eskalation in Nahost positiv
aus.

Auftragsbestand weiter deutlich über Jahresleistung: Mit einer
Produktionsleistung i.H.v. von 6,818 Mrd. EUR und einem Konzernumsatz von
6,295 Mrd. EUR (Konsens: 6.293,9 Mio. EUR) markierte die Topline ein neues
Rekordniveau im Rahmen der Erwartungen. Für Q4/25 bedeutete dies mit einem
Zuwachs von 6,1% yoy einen spürbaren Wachstumsschub. Auch der
Auftragsbestand von 9,539 Mrd. EUR (+11,7% yoy) stellt einen neuen
Rekordwert per Jahresultimo dar und fällt fast 1 Mrd. EUR höher aus als zum
Jahresende 2024. Der Auftragseingang von 7,813 Mrd. EUR (+14,1% yoy) kommt
auf Gesamtjahressicht einer starken Book-to-Bill-Ratio von 1,24x gleich. In
Q4/25 reichte das Ordervolumen zwar erwartungsgemäß nicht ganz an das mit
Neuaufträgen im Wert von >2 Mrd. EUR außergewöhnlich starke Q4/24 heran
(-14,1% yoy), letztendlich lag die Book-to-Bill-Ratio auch hier aber weiter
im grünen Bereich (1,05x).

EBIT schlägt die Erwartungen: Aufgrund von Effizienzsteigerungen erzielte
PORR eine deutlich überproportionale Steigerung des EBITs auf 197 Mio. EUR
(+24% yoy) und übertraf damit sowohl den Konsens (188,5 Mio. EUR) als auch
die eigene Guidance (180 bis 190 Mio. EUR) deutlich. Wesentlicher Faktor für
die Ergebnissteigerung war laut PORR die starke Performance in den
Heimmärkten Österreich, Polen und Rumänien. Die operative Marge des Konzerns
lag mit 3,1% bereits in Schlagdistanz zum langfristigen Margenziel von 3,5
bis 4,0%, das PORR nach wie vor bis 2030 anstrebt.

Keine unmittelbaren Folgen des Kriegs in Nahost befürchtet: Auf Basis des
weiterhin vollen Auftragsbuchs sowie der erwarteten Marktentwicklung geht
der Vorstand 'von einer positiven Leistungs-, Umsatz- und
Ergebnisentwicklung im Jahr 2026 aus', ohne bislang konkrete Zahlen zu
nennen. Diese dürften mit Vorlage des Geschäftsberichts am 26. März folgen.
Im Hinblick auf den eskalierenden Irankonflikt stellte PORR klar, dass die
operative Tätigkeit in Katar in den letzten zwei Jahren weitgehend reduziert
wurde und sich heute im Wesentlichen auf die administrative Restabwicklung
beschränkt. Das Management geht davon aus, dass der aktuelle Konflikt im
Nahen Osten darauf keinen wesentlichen Einfluss hat. Dank des hohen
Exposures von PORR in Mittel- und Osteuropa (in 2025 wurden 98,4% der
Produktionsleistung in den sieben Heimmärkten Österreich, Deutschland,
Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien erbracht), erachten auch
wir die unmittelbaren Folgen des Krieges zunächst als überschaubar, zumal
das Risiko von Energie- und Rohstoffpreisanstiegen i.d.R. durch langfristige
Rahmenverträge mit Schlüssellieferanten sowie Preisgleitklauseln mit Kunden
begrenzt wird. Nicht zuletzt konnte PORR auch beim letzten exogenen Schock
dieser Art aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine in 2022/2023
den profitablen Wachstumskurs beibehalten.

Fazit: PORR hat 2025 mit einem überraschend hohen Rekordergebnis
abgeschlossen und sollte angesichts der Auftragsfülle in 2026 hieran
anknüpfen können. Wenngleich wir unter normalen Umständen Spielraum für
einen schnelleren Profitabilitätszuwachs sehen, lassen wir die
Margenprognose aus Vorsichtsgründen zunächst unangetastet. Den jüngsten
Kursrücksetzer sehen wir dennoch als gute Kaufgelegenheit. Das Kursziel von
46,00 EUR wird bestätigt.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=200c75cbb5dcff734716d71b2bbf4f7c

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=d8f45b43-17c6-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2285670 04.03.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
PORR

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wirdgestern, 17:00 Uhr · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Checkgestern, 14:45 Uhr · onvista
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirken02. März · onvista
Alle Premium-News