Palantir: Neuer Analysten-Schub für die Aktie

onvista · Uhr
Rosenblatt zeigt sich deutlich optimistischer für Palantir und erhöht das Kursziel von 150 auf 200 Dollar. Die Experten sehen weiteres Potenzial bis in Richtung Allzeithoch.

Wie Martin die Aktie aktuell bewertet, erklärt er in der heutigen Videoanalyse.

Palantir

