Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Trump
dpa-AFX · Uhr
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Trump:
"Mit dem Angriff auf den Iran begibt er sich in die Reihe der US-Kriegspräsidenten, deren militärische Großoperationen nach 1945 selten erfolgreich, oft aber in Desastern endeten. Dabei war es fast egal, ob sie eine Strategie für eine Zeit danach hatten oder nicht. Dies ausgerechnet von dem unberechenbaren Trump zu erwarten, wäre naiv. Aus Sicht von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist Trumps draufgängerischer Angriff auf Teherans Mörder-Regime ein Glücksfall. Für Trump selbst wird die Aktion zum größten Risiko seiner politischen Karriere. Ausgang offen."/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Schweiz soll EU-Recht übernehmenEU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperation02. März · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Drei relevante BedingungenÖlpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wirdgestern, 17:00 Uhr · onvista
Abwarten oder nachkaufen?So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirken02. März · onvista