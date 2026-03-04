Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Wehrbericht

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum Wehrbericht:

"Der Wehrbericht zeigt, dass Geld allein nicht helfen wird, um junge Menschen zur Bundeswehr zu locken. Es braucht auch mehr Kita-Plätze, bessere Karrierecenter. Die aktuellen lassen willige Bewerber offenbar immer noch ratlos und ohne Job zurück. Und ein moderner Arbeitgeber, der die Bundeswehr ja sein will, schreibt seinen Arbeitnehmern eben auch nicht die Frisur vor."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Schweiz soll EU-Recht übernehmen
EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperation02. März · dpa-AFX
EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperation
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wirdgestern, 17:00 Uhr · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Checkgestern, 14:45 Uhr · onvista
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirken02. März · onvista
Alle Premium-News