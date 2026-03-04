Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Macron/EU

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Macron/EU:

"Wenn Bundeskanzler Merz sich gegenüber den Forderungen Macrons taub stellt, hat das auch mit Blick auf die Innenpolitik gute Gründe. Nicht nur, dass eine Vergemeinschaftung der Schulden eine Grundgesetzänderung voraussetzen würde: Es wäre verheerend, wenn etwa die AfD mit dem Argument gegen die EU zu Felde ziehen konnte, deutsche Steuerzahler müssten immer länger arbeiten, damit französische Rentner spätestens mit 63 Jahren dem Boule-Spiel frönen können."/yyzz/DP/stw

Das könnte dich auch interessieren

Schweiz soll EU-Recht übernehmen
EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperation02. März · dpa-AFX
EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperation
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wirdgestern, 17:00 Uhr · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Checkgestern, 14:45 Uhr · onvista
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirken02. März · onvista
Alle Premium-News