Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum Krieg im Iran

dpa-AFX · Uhr
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Krieg im Iran:

"Die USA haben ihren strategischen Rückzug aus dem Nahen Osten gestoppt. Trump wollte das amerikanische Engagement in der Region herunterfahren, doch nun hat er dort einen Krieg begonnen und damit einen Wunsch von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erfüllt. Israels Einfluss auf die amerikanische Nahost-Politik war noch nie so groß wie jetzt. Das macht andere Verbündete Amerikas nervös, vor allem seit Israel im vorigen Jahr das Emirat Katar - einen der engsten Partner der USA in der Region - bombardieren konnte. Arabische Staaten sehen sich deshalb nach anderen Beschützern um. Trump hat mit dem Krieg eine neue Ära im Nahen Osten eingeläutet - aber nicht die, die er sich wünscht."/yyzz/DP/stw

