Pressestimme: 'Volksstimme' zu weniger EU-Zuwanderern

dpa-AFX · Uhr
MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu weniger EU-Zuwanderern:

"Die Integration der EU-Zuwanderer war und ist ein Marathon für Betroffene und Gesellschaft. Mit Leuten, die vorweg laufen, und solchen, die unterwegs aufgeben. Diese werden allerdings immer mehr - zum Nachteil für Deutschland mit seiner alternden Bevölkerung. Zentrales verbindendes Element ist die gemeinsame Sprache. Wenn Bundesinnenminister Alexander Dobrindt also die Deutschkurse für EU-Ausländer einschränkt, zieht er eine falsche soziale Schranke ein. Davon gibt es einige mehr: Die Beschäftigung zu Niedriglöhnen etwa oder die Ausgrenzungstendenzen im Umfeld. Gibt es dann neue Chancen in der Heimat, sind sie weg."/yyzz/DP/stw

