Pressestimme/'Wall Street Journal': US-Abschreckung braucht Munition

NEW YORK (dpa-AFX) - Zur US-Debatte über militärische Abschreckung und die eigene militärische Stärke gegenüber dem Iran schreibt das "Wall Street Journal":

"Diejenigen, die sagen, die USA sollten ihre Luftabwehr für einen anderen Tag aufsparen, liegen aus mindestens zwei wesentlichen Gründen falsch. Der Erste betrifft die Natur der iranischen Bedrohung. Der Iran ist ein entschlossener Feind der USA, ist aber auch wie eine Matroschka-Puppe in einer größeren Herausforderung durch Xi Jinping und Wladimir Putin eingebettet. Wenn Sie daran zweifeln, lesen Sie die Berichte, wonach Peking Teheran hoch entwickelte Anti-Schiffs-Raketen verkaufen könnte, die amerikanische Flugzeugträger und Zerstörer ins Visier nehmen könnten. Peking hat in jeder Region auf der Welt seine Finger im Spiel.

Der zweite Irrtum betrifft die Natur der Abschreckung, denn politischer Wille ist ebenso wichtig wie militärische Macht. (...) Es spielt keine Rolle, wie viele Raketen im Arsenal vorhanden sind, wenn unsere Gegner zu dem Schluss kommen, dass die USA kein Risiko eingehen werden, um sich zu verteidigen. Außenminister Marco Rubio hat recht, wenn er sagt, dass die USA nicht zulassen können, dass der Iran 100 Raketen pro Monat baut, während wir sechs Abfangraketen bauen. Das latente Risiko für US-Waffenlieferungen besteht darin, sich aus dem Kampf zurückzuziehen, bevor die Fähigkeit des Iran, die Welt zu bedrohen, beseitigt ist."/scr/DP/zb