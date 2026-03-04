Rheinmetall übernimmt Spezialisten für unbemannte Fahrzeuge

Rheinmetall übernimmt die Mehrheit an dem kroatischen Robotik-Spezialisten DOK-ING.
Rheinmetall erwerbe 51 Prozent des Unternehmens, der Gründer und bisherige Alleineigentümer Vjekoslav Majetic behalte den restlichen Anteil von 49 Prozent, teilte Rheinmetall am Mittwoch mit. Zur Höhe des Kaufpreises vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.
"Unser Ziel ist es, in dieser neuen Aufstellung eine starke Marktposition im Segment der unbemannten Kampf- und Kampfunterstützungsfahrzeuge zu erreichen", sagte Björn Bernhard, Chef der Rheinmetall-Division Vehicle Systems Europe. DOK-ING habe sich mit der unbemannten Minenräumung an Land einen Namen gemacht. Die Systeme hätten sich schon in der Ukraine als sehr effektiv erwiesen.
Die Unternehmen betreiben bereits ein Gemeinschaftsunternehmen für unbemannte Militärfahrzeuge, die etwa Panzer im Kampfeinsatz begleiten oder Minen räumen. Die Fahrzeuge können aber auch Sprengkörper auslegen.