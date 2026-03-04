Rheinmetall übernimmt Spezialisten für unbemannte Fahrzeuge

Rheinmetall übernimmt die Mehrheit an dem kroatischen Robotik-Spezialisten DOK-ING.

Rheinmetall erwerbe 51 Prozent des Unternehmens, der Gründer ‌und bisherige Alleineigentümer Vjekoslav Majetic behalte den restlichen Anteil von 49 Prozent, ⁠teilte ⁠Rheinmetall am Mittwoch mit. Zur Höhe des Kaufpreises vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.

"Unser Ziel ist es, in dieser neuen Aufstellung eine starke Marktposition ‌im Segment der unbemannten ‌Kampf- und Kampfunterstützungsfahrzeuge zu erreichen", sagte Björn Bernhard, Chef der Rheinmetall-Division Vehicle ⁠Systems Europe. DOK-ING habe sich mit ‌der unbemannten Minenräumung ⁠an Land einen Namen gemacht. Die Systeme hätten sich schon in der Ukraine als sehr ‌effektiv erwiesen.

Die ⁠Unternehmen betreiben bereits ein ⁠Gemeinschaftsunternehmen für unbemannte Militärfahrzeuge, die etwa Panzer im Kampfeinsatz begleiten oder Minen räumen. Die Fahrzeuge können aber auch Sprengkörper auslegen.