ROUNDUP/Eurozone: Stimmung der Dienstleister verbessert sich leicht

dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich im Februar etwas stärker verbessert als erwartet. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 0,3 Punkte auf 51,9 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war nur ein Anstieg auf 51,8 Punkte ermittelt worden, und Analysten hatten eine Bestätigung der ersten Erhebung erwartet.

Der Stimmungsindikator liegt weiter über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf eine höhere wirtschaftliche Aktivität hindeutet.

In Deutschland verbesserte sich die Stimmung etwas stärker als erwartet. In Frankreich hellte sich die Dienstleistungsstimmung ebenfalls auf. Der französische Indikator blieb aber knapp unter die Wachstumsschwelle.

In Italien trübte sich die Stimmung der Dienstleister etwas ein. In Spanien sank der Stimmungsindikator deutlich. In Italien und Spanien werden jeweils nur Erstschätzungen veröffentlicht. Beide Indexwerte liegen aber weiter über der Expansionsschwelle.

"Das Wachstum im Dienstleistungssektor war im Februar bereits ziemlich robust", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, das Ergebnis der Umfrage. "Die Sterne für eine Fortsetzung des

Aufwärtstrends stehen gut." Er begründete dies mit dem Neugeschäft, das stärker als im Vormonat zulegte und von Großaufträgen gestützt wird.

Der Indikator für die Stimmung in der Gesamtwirtschaft der Eurozone legte ebenfalls etwas zu. Der Indexwert stieg um 0,6 Punkte auf 51,9 Punkte. Dies war am Markt so erwartet worden.

Die Daten im Überblick:

Region/Index        Februar.      Prognose    Vorläufig      Vormonat

EURORAUM
Dienstleistungen     51,9             51,8          51,8             51,6
Industrie               50,8             50,8          50,8             49,5             
Gesamt                 51,9             51,9          51,9             51,3

DEUTSCHLAND
Dienstleistungen     53,5             53,4           53,4            52,4
Industrie               50,9             50,7           50,7            49,1   

FRANKREICH
Dienstleistungen     49,6             49,6            49,6           48,4
Industrie               50,1             49,9            49,9           51,2         

ITALIEN
Dienstleistungen     52,3             52,6             ---            52,9
Industrie               50,6             49,2             ---            48,1        

SPANIEN
Dienstleistungen     51,9             52,9             ---            53,5
Industrie               50,0             50,0             ---            49,2
       
(in Punkten)

